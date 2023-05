Speciale Amministrative 2023: Esperonews – Radio Centrale diretta lunedì 29 per seguire i risultati elettorali dei paesi del Comprensorio

Esperonews e Radio Centrale in diretta dal territorio per seguire le elezioni Amministrative 2023.



Tutto pronto per la diretta di Esperonews in collaborazione con Radio Centrale per commentare in diretta i dati relativi a questa tornata elettorale che vede 14 paesi del Comprensorio Termini Imerese, Cefalù, Madonie, impegnati nell’elezione del primo cittadino.

In studio il direttore di Esperonews, Alfonso Lo Cascio e l’editore di Radio Centrale, Giuseppe Stanfa. Per seguire la diretta, con i risultati e i commenti, basterà collegarsi sui 97.500 in FM, sui siti www.esperonews.it – www.radiocentrale.it oppure scaricare l’app gratuita di RCC, la diretta avrà inizio alle ore 15:30.