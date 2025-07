Sciara prega e cammina per la Pace: la Marcia del silenzio parte dal cuore della comunità

La Parrocchia S. Anna, guidata dal Parroco Don Nunzio Pomara su input gruppo parrocchiale “Shalom”, organizza un momento di preghiera e riflessione dedicato alla Pace, un valore tanto invocato quanto necessario in questi tempi difficili.

Ogni giorno i mezzi di informazione ci raccontano notizie drammatiche, alimentando paura, sgomento e impotenza. Come cristiani, sentiamo ancora più forte il desiderio di Pace: la nostra è una fede che predica fratellanza, riconciliazione e rispetto. Papa Francesco prima, e Papa Leone ora, continuano ad alzare la voce in nome della Pace, chiedendo a tutti i credenti di unirsi in un’unica, potente invocazione. “Noi cristiani – scrivono gli organizzatori – abbiamo un’arma silenziosa ma formidabile: la preghiera. Con essa, insieme a tutta la comunità di Sciara, vogliamo elevare un’unica voce affinché cessino i conflitti e tutto il dolore che essi portano: morte, distruzione, povertà, fame e odio”.

La manifestazione si terrà venerdì 11 luglio 2025, dalle ore 21:00 alle 23:00, sotto forma di una marcia silenziosa per la Pace. Due fiaccolate partiranno simultaneamente dai due estremi di Corso Umberto – Piazza Carnevale e Villetta di via Piersanti Mattarella – per incontrarsi nella Piazza Castelreale, nel cuore del paese. Questo gesto simbolico rappresenta il cammino verso l’incontro: anche da posizioni lontane, si può costruire un punto comune. E cos’è l’incontro, se non l’essenza stessa della Pace?

“Sarà un momento importante per tutta la nostra comunità – afferma Don Nunzio Pomara – perché in questo periodo assistiamo a scene orribili che lacerano il nostro cuore. Troppo sangue è stato versato, e continua ad esserlo ogni giorno. L’odio sembra aver preso il sopravvento, ma noi crediamo che l’amore sia più forte, e debba prevalere. Come cristiani, siamo chiamati ad essere portatori di luce e strumenti di pace nelle vie del mondo. La preghiera non è un gesto debole o passivo, ma un atto potente di fede, capace di smuovere i cuori e cambiare il corso degli eventi. Questa marcia silenziosa – conclude – vuole essere un segno concreto, un invito ad alzare lo sguardo e a non arrendersi all’indifferenza. Vogliamo gridare con il silenzio, camminare nella luce, e affidarci a Dio affinché semini nei cuori di tutti la pace che il mondo tanto desidera”.

Le luci delle fiaccole saranno quindi la luce della speranza, che bisogna tenere accesa nei cuori di tutti. In Piazza Castelreale si svolgerà un breve momento di riflessione, con poesie e interventi che vedranno anche la partecipazione dei bambini, il tutto si concluderà con la Preghiera per la Pace.

La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, sarà senza bandiere (se non quella della Pace), senza musica, senza slogan: solo silenzio, presenza, e spirito di comunione. Sono invitate a partecipare tutte le istituzioni, le associazioni e i gruppi del territorio.