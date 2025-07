Castelbuono, Casa Munnu: concerto realizzato da BCsicilia in collaborazione con MusicaMente

Entra nel vivo la stagione concertistica 2025 promossa dal BCsicilia sede di Castelbuono, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e sponsorizzata da Banca di Credito Cooperativo delle Madonie con l’appuntamento di omenica 13 luglio 2025 alle ore ore 21,15 presso il Chiostro di San Francesco, a Castelbuono.

Il concerto, realizzato da BCsicilia Castelbuono in collaborazione con l’Associazione MusicaMente, propone al pubblico “Casa Munnu”, l’ultima raccolta di racconti poetici di Biagio Guerrera – poeta e cantore catanese amato da Andrea Camilleri – pubblicata dalla casa editrice Mesogea nella primavera del 2021.

È un libro che accoglie sotto il tetto trasparente e stellato di una Casa-Mondo un microcosmo di voci che parlano, sussurrano, cantano, rigorosamente in dialetto siciliano, lingue e passioni del mondo che abitiamo. Ma Casa Munnu è anche un progetto itinerante di concerto/recital che si può avvalere di volta in volta della collaborazione di amici cantanti e musicisti. Casa Munnu è una casa aperta, spalancata al vento, al sole, alla pioggia, al mare d’inverno, al cielo stellato, ai campi della Sicilia interna. Casa Munnu è una casa ospitale, aperta agli amici, agli animali, c’è un’atmosfera familiare, vino, canzoni, odore di cibo buono. Casa Munnu è esposta alle emozioni, alla gioia, al dolore, all’amore, al pianto… è esposta alla vita, a tutti i suoi regali, anche quelli che non avremmo mai voluto ricevere. Casa Munnu è sopravvissuta ad un terremoto, ma è ancora in piedi, e intorno ora è pieno di fiori.

Il concerto è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, dell’Assessorato regionale Turismo e Spettacolo e Nuovo Imaie e la sponsorizzazione della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie. In concerto: Biagio Guerrera – voce, Puccio Castrogiovanni – plettri, marranzano, percussioni, Marco Corbino – chitarra, Giovanni Arena – contrabbasso.

La presentazione dell’evento è a cura di Giuseppe Rotondo Direttore DMA BCsicilia e di Cinzia Guarino Presidente dell’Associazione MusicaMente. Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Castelbuono Mario Cicero e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia.

Biagio Guerrera, Puccio Castrogiovani e Riccardo Gerbino condividono un lungo cammino di ricerca artistica tra poesia, musica e tradizioni popolari. Guerrera, poeta e operatore culturale nato a Catania nel 1965, ha pubblicato raccolte in italiano e siciliano, collaborando con musicisti e poeti del Mediterraneo. È stato tra i fondatori del collettivo Famiglia Sfuggita e ha curato numerosi progetti culturali tra letteratura, teatro e musica. Castrogiovani, polistrumentista e compositore, è tra i fondatori del gruppo I Lautari, con cui da oltre vent’anni rielabora il patrimonio musicale siciliano, e ha firmato le musiche di spettacoli di Roberto Zappalà rappresentati in tutto il mondo. Gerbino, percussionista specializzato in strumenti extraeuropei e autore de Il libro del tablā, ha collaborato con numerosi artisti internazionali e partecipato a prestigiosi festival di world music. I tre artisti si ritrovano in progetti come Dalle sponde del mare bianco, insieme al poeta Moncef Ghachem, e nella Pocket Poetry Orchestra, in cui poesia e suono si fondono in un linguaggio scenico originale e contemporaneo.