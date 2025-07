Operazione dei Carabinieri: sequestri e denunce a Termini Imerese, Cerda, Trabia e Caccamo

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese al fine di incrementare la percezione del livello di sicurezza da parte dei cittadini, nei giorni scorsi hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, nelle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

Sono stati impegnati i militari della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Termini Imerese, Trabia, Caccamo, Cerda e Caltavuturo che hanno svolto numerosi controlli sia per quanto concerne la verifica ed il rispetto delle norme comportamentali al codice della strada sia in ambito giuslavoristico, denunciando in stato di libertà 14 persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

Nella cittadina termitana i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno accertato sei violazioni al codice della strada, per guida senza patente da parte di uomini di età compresa tra i 19 ed i 44 anni, tutti sorpresi alla guida dei rispettivi motoveicoli e autovetture, in assenza della prescritta patente di guida – violazione della norma con recidiva infrabiennale che ha comportato, il deferimento in stato di libertà.

Inoltre i militari hanno segnalato alla Prefettura di Palermo due ventenni del luogo quali assuntori di sostanze stupefacenti che, a seguito di ispezione, sono stati trovati in possesso di modica quantità di hashish.

Un 49enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, è stato invece denunciato per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. I tutori dell’ordine hanno accertato che l’indagato senza autorizzazione rilasciata dall’Autorità Amministrativa, aveva rottamato il proprio veicolo sottoposto al vincolo del sequestro amministrativo violando di fatto gli obblighi inerenti la custodia.

Un 56enne del luogo ma originario della Tunisia, noto alle forze dell’ordine, è stato controllato alla guida della propria autovettura e sin da subito, ha mostrato i sintomi dell’ebbrezza alcolica quali difficoltà di parola e perdita di coordinazione. Nonostante i ripetuti inviti da parte dei militari di sottoporsi all’accertamento etilometrico, lo stesso ha rifiutato il riscontro ed è stato per tale motivo, denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A seguito di un incidente che ha visto coinvolto un minore, un 25enne di Trabia è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

I Carabinieri di Cerda durante il controllo ad un cantiere pubblico, hanno deferito in stato di libertà tre uomini rispettivamente titolare di una impresa edile, direttore tecnico del cantiere e legale rappresentante, per aver effettuato ed autorizzato in concorso, dei lavori in subappalto non permesso all’interno di cantiere pubblico – violando gli artt. 21 co. 1 L. 13/09/1982 N. 646 come modificato all’art. 2 quinquies L. 12/10/1982 n. 726 e l’art. 118 co. 8 e 11 D.L. 12/04/2006 n. 163.

A Trabia, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, hanno proceduto al controllo di due noti lidi balneari e di un esercizio adibito a ristorazione. I titolari delle attività commerciali, sono stati tutti denunciati in stato di libertà per violazione di alcune norme previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Contestualmente sono state elevate sanzioni per un importo totale pari a 14.000 euro.

A Caccamo, i Carabinieri della Stazione hanno denunciato una cittadina statunitense domiciliata in quel centro, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione domiciliare eseguita dai militari, presso l’abitazione della donna, ha permesso di rinvenire sei piantine di canapa indiana e 2,5 grammi di hashish.

Complessivamente sono state identificate 73 persone, controllati 29 veicoli, elevate 39 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo superiore a 30.000 euro; sequestrati amministrativamente 8 veicoli per mancata copertura assicurativa, sequestrato penalmente 1 veicolo, ritirate 5 patenti di guida e segnalate 2 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti.