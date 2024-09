Cerda, nasce “Fuoriclasse”: nuova associazione di promozione sociale dedicata alla crescita e all’apprendimento

Domenica 29 settembre alle ore 17,00 in via Roma a Cerda, sarà inaugurata una nuova realtà associativa: “Fuoriclasse APS”, associazione di promozione sociale, che aprirà ufficialmente le porte con l’ambizioso obiettivo di offrire uno spazio all’avanguardia, concepito e attrezzato, per favorire la crescita personale insieme all’apprendimento e pensato per nutrire talenti, competenze e potenzialità.

Pur focalizzandosi principalmente sui bambini, l’associazione si propone di estendere le sue attività anche a ragazzi e adulti, creando un ambiente stimolante e inclusivo.

“Il nostro desiderio – afferma la presidente Salvina Cimino (nella foto) – è di offrire, in particolare ai più piccoli, la possibilità di crescere in un ambiente caratterizzato da un elevato valore artistico, un luogo in cui ogni bambino possa essere circondato da bellezza e ispirazione. Vogliamo che l’arte e la cultura diventino parte integrante del loro percorso educativo, contribuendo a formare non solo studenti, ma anche cittadini sensibili e creativi”.

Le attività proposte da “Fuoriclasse APS” sono variegate e destinate a un pubblico eterogeneo. Tra le proposte, spicca il doposcuola, fondamentale per gli studenti che necessitano di supporto quotidiano nello studio. Inoltre, l’associazione offre un doposcuola specialistico, dedicato a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nonché bisogni educativi speciali (BES), testimonianza dell’impegno dell’associazione a rispondere con professionalità e attenzione alle diverse necessità degli studenti e del territorio.

L’offerta formativa è arricchita da laboratori didattici e artistico-culturali che spaziano da attività educative a discipline artistiche. L’obiettivo è stimolare non solo l’intelletto, ma anche la creatività e il benessere emotivo dei partecipanti. Questa ampia gamma di proposte vuole creare un ambiente in cui apprendimento e svago si fondano, offrendo così un’esperienza educativa completa e appagante.

“Fuoriclasse APS” si configura, pertanto, come un importante polo di aggregazione culturale e sociale, in grado di valorizzare l’individuo nella sua totalità. Il progetto è volto a coltivare il potenziale di ciascuno attraverso metodologie attive e partecipative, promuovendo una comunità inclusiva che accompagni ogni socio nel proprio percorso di crescita, senza distinzione di età o background.

Con l’apertura di “Fuoriclasse APS”, Cerda si arricchisce di una realtà promettente, destinata a contribuire in modo significativo al benessere educativo e culturale della comunità.

Logo Associazione