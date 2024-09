Montemaggiore Belsito, la Biblioteca Comunale negli ultimi tre anni ha incremento il proprio patrimonio librario

Negli ultimi tre anni, la Biblioteca Comunale presso il Centro Polifunzionale “Giovanni Paolo II” a Montemaggiore Belsito ha visto un notevole incremento del suo patrimonio librario, grazie ai fondi assegnati dal Ministero della Cultura. Questi investimenti, avviati dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2022, hanno consentito alla biblioteca di arricchire significativamente la propria collezione di libri cartacei, offrendo ai lettori una varietà sempre più ampia di titoli e generi.

Nel 2021, la biblioteca ha concentrato i propri sforzi sull’acquisto di libri di narrativa e saggistica, per rispondere alle esigenze della comunità. Tra i generi più acquistati, la narrativa contemporanea e i grandi classici della letteratura hanno fatto la parte del leone. È stato ampliato anche il settore dedicato alla letteratura per ragazzi, per attrarre i giovani lettori e promuovere l’abitudine alla lettura sin dall’infanzia.

Grazie ai fondi messi a disposizione dal Decreto Ministeriale, nel 2022 la biblioteca ha potuto effettuare un numero più consistente di acquisizioni. I nuovi volumi hanno incluso romanzi di autori italiani e stranieri, ampliando così la diversità dell’offerta culturale. Tra i titoli di spicco, vale la pena menzionare l’acquisto di “Oppenheimer. Trionfo e caduta dell’inventore della bomba atomica” di Kai Bird e Martin J. Sherwin, una biografia che ha suscitato grande interesse tra i lettori appassionati di storia e scienza.

Nel 2023, l’obiettivo principale è stato quello di consolidare il patrimonio librario con titoli di qualità e di diversificare ulteriormente l’offerta. Quest’anno ha visto l’introduzione di saghe molto richieste dal pubblico, come “Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo” di Douglas Adams, che ha arricchito la sezione dedicata alla fantascienza. Questo testo, amato sia da lettori giovani che adulti, rappresenta un caposaldo della letteratura umoristica e fantascientifica. Una curiosità, su questo testo è che Samantha Cristoforetti ha menzionato in diverse occasioni di aver letto “Guida galattica per gli autostoppisti” durante la sua infanzia. In varie interviste, ha raccontato di come questo libro di Douglas Adams abbia contribuito a nutrire la sua immaginazione e la sua curiosità per lo spazio. Il romanzo, noto per il suo umorismo e le avventure spaziali surreali, è stato una delle letture che ha influenzato il suo percorso verso la carriera di astronauta. Cristoforetti ha anche sottolineato come la fantascienza, e in particolare opere come “Guida galattica”, l’abbiano ispirata a sognare l’esplorazione dell’universo e a coltivare il desiderio di esplorare il cosmo da vicino.

Con questi nuovi acquisti, la Biblioteca Comunale continua a posizionarsi come un centro culturale di riferimento per tutta la comunità. L’acquisto di libri cartacei rimane una priorità, con l’intento di offrire sempre nuovi spunti di lettura e di rispondere alle esigenze di un pubblico variegato. La biblioteca si impegna a continuare ad aggiornare il proprio catalogo, ampliando le collezioni in linea con le preferenze dei lettori.

Grazie a questi continui investimenti, la “Biblioteca Comunale Il Ponte” non solo arricchisce il patrimonio librario, anche quello culturale locale e continua a promuove la lettura come strumento di crescita personale e collettiva.

Santi Licata