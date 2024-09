Trent’anni di gemellaggio Isola delle Femmine Bevagna: in visita una delegazione del Comune umbro

Isola delle Femmine in questi giorni ha accolto una delegazione di cittadini di Bevagna prestigiosa località in provincia di Perugia. La delegazione era composta da amministratori comunali tra i quali il Sindaco Annarita Falsacappa, e rappresentanti della società civile. La visita nasce dal gemellaggio tra Isola delle Femmine e Bevagna che risale al 1996 e rinnovato dalle relative Amministrazioni Comunali nel 2019. Hanno patrocinato l’evento l’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), l’Associazione culturale “Student Life”, con il suo Presidente Stefano Bologna e BCsicilia, sezione di Isola delle Femmine, rappresentata dal Presidente Agata Sandrone. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno del Comune di Capaci grazie al suo Sindaco Pietro Puccio, Presidente dell’AICCRE Sicilia, e del Comune di Carini, Sindaco Giovì Monteleone, oltre all’impegno di numerosi cittadini di Isola delle Femmine. I due comuni hanno rapporti di scambio culturale da più di 30 anni. Gli isolani hanno aperto le loro case per ospitare alcuni cittadini bevanati dopo il terribile terremoto del 1997. Durante i tre giorni i bevanati sono stati accompagnati in giro fra le bellezze del territorio. I cittadini umbri hanno visitato alcuni monumenti della città di Palermo, ed inoltre i luoghi simbolo della lotta alla mafia: il giardino della memoria, Must 23 e casa memoria Peppino e Felicia Impastato. Grande entusiasmo per la visita al museo Joe Di Maggio di Isola delle Femmine. “Le politiche di dialogo e di scambio – hanno affermato i promotori – sono le uniche che ci danno fiducia nel futuro e fanno riaccendere la speranza di un mondo in pace”.