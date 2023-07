Incendi, forestali feriti durante spegnimento roghi. Ingrassia (Comitato Provinciale Inail): allerta su rischio infortuni per i lavoratori

“Apprendo dalla stampa la notizia di un ispettore forestale e di un operatore forestale gravemente feriti sul lavoro durante le operazioni di spegnimento dei numerosi roghi che stanno interessando la provincia di Palermo. Nell’augurare ogni bene ai due lavoratori, non posso fare a meno di notare che operatori ed agenti in servizio nel Corpo Forestale della Regione Siciliana sono sempre più esposti, di anno in anno, al rischio infortuni. Ormai è diventata strutturale la mancata esecuzione delle attività prevenzionali silvicolturali previste nelle stagioni autunnali e primaverili. L’abolizione del sistema organizzativo basato sull’autorità unica determina una situazione operativa caotica in cui tutti fanno tutto. L’esternalizzazione della manutenzione degli automezzi leggeri e pesanti ha costi altissimi ma bassissimi benefici determinando un parco macchine fatiscente le cui lacune e pericolosità d’impiego non possono certo essere colmate dai droni recentemente acquistati dalla Regione Siciliana. Tutto questo, unito all’età media piuttosto alta di operatori e agenti, determina l’aumento del rischio sul lavoro e uno stress psicofisico che unito allo stress climatico ne incrementa l’incidenza e minaccia di aumentarne anche la frequenza. La drammatica situazione di questi giorni sta facendo venire molti nodi al pettine, il primo dei quali è che anche in questa campagna antincendio né la politica regionale né la dirigenza del comparto hanno disinnescato nei tempi previsti i fattori di rischio infortuni e malattie professionali per i lavoratori forestali. Sotto questo aspetto, e soprattutto per gli operatori che lavorano sulla prima linea del fronte fuoco, il datore di lavoro pubblico dimostra di avere gli stessi difetti dei datori di lavoro privati”. Lo ha dichiarato Michelangelo Ingrassia, componente e già Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo, commentando l’emergenza incendi in corso nella provincia di Palermo.