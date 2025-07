Una motoape di piante donati al Vicolo dei fiori di Carini

Una viuzza degradata che si trasforma nel Vicolo dei fiori e il recupero di uno spazio diventa simbolo di rinascita della città di Carini. Nata da una idea dell’imprenditrice Giusy Musso l’ex stradina è stata chiusa al traffico, arricchita con una serie di opere d’arte il Vicolo dei fiori e adesso inserita nel Brand Carini Welcome promosso dal Comune. A portare nel vicolo una motoape piena di piante è stato Enzo Covello, un ex gestore di una pizzeria di Carini. La collettività ha risposto al messaggio di risveglio e condivisione partecipando con notizie storiche del quartiere, donando istallazioni artistiche, piante, vasi per abbellire e dare vita e colori alle vie del quartiere. “Da un’iniziativa civica solitaria è nata la scelta di reinventare un luogo pubblico – afferma con soddisfazione Giusy Musso – e quindi ogni gesto quotidiano e collettivo si trasforma in bellezza e voglia di cambiamento. Il progetto era nato principalmente per sensibilizzare e coinvolgere i residenti di ogni via e per creare nella comunità quel senso di appartenenza perduto negli anni. E ci sono riuscita grazie alla mia caparbietà, determinazione, coraggio ma principalmente per il grande amore che provo per la mia Carini”.

L’imprenditrice Giusy Musso al Vicolo dei Fiori.