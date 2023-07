Guardia Costiera di Termini Imerese e Cefalù sanziona undici diportisti

Prosegue l’intensa attività di controllo, lungo il litorale di giurisdizione, da parte degli uomini della Guardia Costiera di Termini Imerese e Cefalù al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare ed il rispetto delle norme a difesa della sicurezza della balneazione con l’impiego di due unità navali supportate da mezzi via terra.

In particolare, l’assetto navale dispiegato lungo le coste di giurisdizione nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2023” durante l’ultimo fine settimana, ha operato sia a tutela della vita umana in mare che per assicurare il rispetto delle norme a garanzia della balneazione.

L’attività di vigilanza, incentrata in particolar modo sul rispetto dei limiti di navigazione dalla costa da parte dei conduttori di unità da diporto e acquascooter, si è conclusa con l’elevazione di 11 (undici) verbali di illecito amministrativo per oltre 2.530 euro di sanzioni.

In particolare, sono stati elevati, a carico di 2 (due) distinti conduttori di acquascooter, in località San Nicola l’Arena, due verbali – da 230 euro ciascuno – per avere navigato con la citata unità da diporto all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione. A carico di altri 9 (nove) diportisti alla conduzione di unità da diporto, sono stati elevati, nella località di San Nicola l’Arena, Cefalù e Pietra Piatta, altrettanti verbali sempre da 230 euro cadauno per aver sostato sempre all’interno della fascia di mare riservata ai bagnanti.

Nell’assicurare che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva, si sensibilizzano i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dall’ Ordinanza di Sicurezza Balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese n. 21/2022 con particolare riferimento al rispetto dei limiti di navigazione dalla costa vigenti durante la stagione balneare.