Palermo, a Villa Malfitano Whitaker l’edizione 2023 del “Fashion show”

Domenica 25 giugno 2023 dalle 18,00, nella superba location di Villa Malfitano, una delle dimore storiche palermitane più affascinanti del tardo ottocento e sede della Fondazione Whitaker diretta da Maria Enza Carollo, si terrà la sesta edizione del “Fashion Show”, uno degli splendidi eventi mondani e culturali che animeranno quei luoghi intrisi di poesia, custodi di memorie solenni e altere meraviglie. L’esclusiva e attesa sfilata di moda, pensata e fortemente voluta da Antonello Blandi che ne cura la promozione e la comunicazione e da Luca Lo Bosco, Art director, finissimi interpreti del senso del bello, torna dunque nel cuore di Palermo che già negli anni ha avuto modo di amarla. Impossibile dimenticare, infatti, la malia delle prime edizioni in cui modelle e modelli incedevano sontuosi su uno stuolo di tappeti persiani che sinuosi si distendevano lungo il Viale della Libertà in un’atmosfera da “Mille e una notte”.

Malia che certamente Villa Malfitano, sintesi perfetta di eleganza architettonica e ricchezza decorativa, saprà restituire al pubblico della ormai imminente prossima edizione mentre vedrà sfilare nell’incantevole parco importanti brand, isolani e non, eclettici insieme ma fortemente identitari, vere icone di stile, SiS Dandify, Siciliacolorata, Piquadro e The Bridge per Scalia Group, AQuattordici, Le Monde ConceptStore, Icone Gioielli, Ravel spose, Centroottico Pisciotta e Intimo D…aMare.

Le raffinate creazioni portate in passerella dai nuovi volti, coordinati da Jennifer Casa, della LLB Team di Luca Lo Bosco, sempre attenta nello scoprire talenti divenuti poi notissimi e marchi e linee più che mai originali, andranno in scena in una serata dalle intense plurime sfumature, glamour e chic, che si preannuncia sorprendente, condivisa e sostenuta da un parterre di aziende prestigiose, prima fra tutte Maserati Cronos con i nuovi modelli in esposizione e ancora Shahidi tappeti persiani, Desiderio di Casa, Real Estate, Alu Systems, Famila, Spinnato, Cantine Pellegrino, Pizzimenti Progetto Mobile, Cinzia Incandela medicina estetica, Magicmotorsport.

Un evento spettacolare in un connubio felicissimo di storia, arte e moda, dove abiti e accessori saranno protagonisti assoluti, realizzato con la collaborazione di decine e decine di eccellenti professionisti, tutti siciliani, la cui preparazione rigorosa e puntuale fa della performance un fiore all’occhiello in un settore strategicamente di grande rilievo come quello della moda, straordinario volano di pregevolezza e creatività capace di regalare agli osservatori anche internazionali tutta la passione e la bellezza di un’isola amatissima che dinanzi a un tramonto tinto dal calore del sole in un tripudio di colori luminosi, lussureggianti e vibranti, magnifica racconta. Per informazioni contattare @llbteam.

Maria Piera Franco