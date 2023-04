Premio “Great Bathroom” al Camping Sanfilippo di Cefalù

Il Camping Sanfilippo di Cefalù, si è aggiudicato il titolo di miglior Campeggio-Villaggio italiano nella categoria “Great Bathroom”, assegnato nell’ambito dell’8^ edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2023.

I camping village che sono stati inseriti in questo Certificato di eccellenza hanno da poco rinnovato i bagni all’interno del camping, oppure offrono servizi igienici attrezzati per i bambini e/o per i disabili, oppure ancora perché forniscono anche bagni privati.

Apparentemente potrebbe sembrare un dettaglio superfluo, ma visto che non tutti i camping danno importanza a questo aspetto, i dieci selezionati in questo premio meritano di essere citati per l’impegno che hanno messo nel rendere agevole e agibile questo aspetto.

Il premio al Camping Sanfilippo è il risultato finale di un’attenta analisi che ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi migliori nella categoria “Great Bathroom” 2023. La selezione, come per gli altri Certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp.

Ecco i 10 Campeggi e Villaggi migliori nella categoria “Great Bathroom” 2023:

Camping Sanfilippo – Cefalù (PA)

Villaggio Turistico Baia di Manaccora – Peschici (FG)

Fornella Camping & Wellness Family Resort – San Felice del Benaco (BS)

Camping San Marco – Cavallino-Treporti (VE)

Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia – Bari Sardo (OG)

Camping Seiser Alm – Fiè allo Sciliar (BZ)

Village Camping Park Shadak – Porto Cesareo (LE)

Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ)

Villaggio Camping Capo Ferrato – Muravera (CA)

Villaggio Camping Baia Domizia – Sessa Aurunca (CE)