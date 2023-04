Giornale di Cefalù, Polizia consegna al Vescovo Marciante l’olio prodotto dagli ulivi del Giardino della Memoria di  Capaci

La Polizia di Stato ha consegnato al Vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, l’olio prodotto dagli ulivi del Giardino della Memoria di Capaci. L’uliveto è curato dalla associazione “Quarto Savona 15” e la vedova Tina Montinaro, nello spazio adiacente al tratto autostradale devastato dalla strage del 23 maggio 1992 in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Sono stati presenti alla consegna dell’olio anche alcuni studenti dell’Istituto comprensivo Nicola Botta. L’olio verrà aggiunto agli oli che vengono consacrati durante la Messa del Crisma. Nel servizio del Giornale di Cefalù gli interventi del dirigente della Polizia, Vice Questore Francesco Virga, il cappellano della Polizia Massimiliano Purpora, la dirigente scolastica Antonella Cancila ed il vescovo Giuseppe Marciante.

Riprendendo una tradizione interrotta a causa della pandemia, per iniziativa degli Scout adulti del MASCI, si è svolto il rito quaresimale della Via Crucis con la processione che partendo da Porta Terra si è snodata lungo il pendio della Rocca fino a raggiungere la Grande Croce di ferro che domina la città. Gli interventi di don Pietro Piraino, assistente ecclesiastico e del Magister Masci Lorenzo Ilardo, accompagnati da suggestive immagini della Rocca e della città vista dall’alto.

“Non solo per amore”, un volume in memoria di Francesca Morvillo è stato presentato, su iniziativa di Agorà Giovani e del legale Roberto Corsello, presso il Teatro Cicero. Gli interventi dell’on. Maria Elena Boschi e di due autrici del libro Giovanna Fiume e Cetta Brancato.

