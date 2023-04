Termini Imerese, divieto di transito dal 6 al 7 aprile ponte San Leonardo per completamento lavori

Da oggi 6 a domani 7 aprile è stato istituito il divieto di transito per temporanea chiusura della 113 km. 224+400, ponte San Leonardo a Termini Imerese, per completamento lavori. A seguito di tale provvedimento dalle ore 8,00 di giovedì alle ore 20,00 di venerdì e comunque fino al termine dei lavori, il divieto di transito nel tratto di strada comprensivo tra l’incrocio di Via Mulinelli con Viale Sicilia e l’incrocio con la via Francesco Morvillo (Ponte San Leonardo).

Inoltre è istituito l’obbligo di svolta a sinistra in direzione SS.113 – Trabia per i veicoli provenienti dalla Via Francesca Morvillo.