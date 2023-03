Giornale di Cefalù: partecipazione dei Consiglieri ai lavori dell’Assemblea Comunale

Il nuovo Consiglio Comunale da giugno a dicembre 2022 si è riunito 14 volte; 6 Consiglieri su 16 sono stati sempre presenti, 5 della maggioranza ed 1 della minoranza; 3 sono giovani neoeletti; 2 le donne. I nomi e le “classifiche”, il numero delle riunioni delle 4 Commissioni Consiliari ed ancora in questo numero del Giornale di Cefalù i matrimoni civili, Convegni ed Incontri in Aula Consiliare: intervista al Presidente Francesco Calabrese (nella foto).

La tragica fine di un protagonista della rinascita industriale dell’Italia, Enrico Mattei, e di un coraggioso giornalista del quotidiano L’Ora, Mauro De Mauro, che collaborava con il regista Francesco Rosi. Il saggio è “L’Italia nel petrolio” di Giuseppe Oddo e Riccardo Antoniani presentato al Mandralisca per gli “Incontri culturali al Museo” dal Presidente Enzo Garbo, Giuseppe Saja e Franco Nicastro: gli interventi di Giuseppe Oddo e del magistrato Vincenzo Calìa.

Le continue interazioni tra corpo-mente-ambiente; la infelice abitudine di pensare all’io e non all’altro; la “fatica” di vivere/sopravvivere in questo pianeta. L’ecologia della mente e l’ecologia dell’ambiente secondo l’Auser: ne parlano Anna Carreca, Elio Caprì, Franco La Rosa e Giuseppina Anzaldi.

Le notizie, le interviste, i servizi del Giornale di Cefalù (n. 1738 anno 40), video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 23 marzo 2023 può essere seguito e rivisto su facebook adrianocammarata, link cammarataweb e madonielive. Clip con la copertina ed i temi del Giornale di Cefalù sul canale you tube (https://youtu.be/uQMp3zQVNkI) Carlo Antonio Biondo, al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati.