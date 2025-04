Cefalù, Sonia Di Gaudio è la nuova Presidente del Lions Club

Con voto unanime e per acclamazione, Sonia Di Gaudio è stata eletta nuova Presidente del Lions Club Cefalù. L’inizio ufficiale del suo mandato è previsto per il 1 luglio, dopo la suggestiva cerimonia del “Passaggio della Campana”, che segnerà il passaggio di consegne dal Presidente uscente, Ciro Cardinale. Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche i membri delle altre cariche direttive.

Il ruolo di Primo Vicepresidente sarà ricoperto da Silvana Leanza, mentre Vincenzo Garbo sarà il Secondo Vicepresidente. Il consiglio direttivo sarà composto da Carmelo Iraci, Cosimo Di Giorgio, Giuseppe Martorana, Giuseppe Neri, Paolo Solaro e Antonio Iachetta. Il Comitato GST sarà presieduto da Giuseppe Capuana, mentre la guida del Comitato GMT è stata affidata ad Alberto D’Agostino. La responsabilità della comunicazione e del marketing del Club sarà curata da Giacomo Sapienza.

Il Presidente Di Gaudio introduce già una significativa novità: la segreteria del Club sarà infatti gestita congiuntamente dai soci Carmelo Iraci e Giuseppe Capuana.

Fondato nel 1968 per iniziativa del dottor Salvatore Calderone — che ne fu il primo Presidente — il Lions Club di Cefalù venne sponsorizzato dal Lions Club di Palermo, sotto il Governatorato del Professor Giuseppe Grimaldi, Presidente Internazionale del Lions Clubs International per l’anno 1994-1995. L’omologazione ufficiale avvenne il 22 gennaio 1969, mentre la cerimonia solenne di consegna della “Charter” si svolse il 24 aprile dello stesso anno. Da allora, il Lions Club Cefalù rappresenta un pilastro nella vita sociale e culturale della città, contraddistinguendosi per il costante impegno al servizio della comunità e per la sensibilità verso le fasce più fragili della popolazione. Un punto di riferimento non solo per Cefalù, ma per tutto il territorio circostante.