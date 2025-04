Golfo di Termini Imerese: Guardia Costiera di Porticello libera tartaruga marina “caretta caretta”

Nell’ambito delle iniziative promosse sul territorio per la ricorrenza annuale della Giornata del Mare, la Guardia Costiera di Porticello, borgo nel golfo di Termini Imerese, ha organizzato il rilascio in mare di un esemplare di tartaruga marina “caretta caretta”.

All’evento, svoltosi il giorno 10 aprile sulla spiaggia di Sant’Elia nel Comune di Santa Flavia, alla presenza di una rappresentanza di studenti della scuola media Karol Wojtyla di Porticello e dell’Amministrazione comunale di Santa Flavia, ha preso parte il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – C.Re.Ta.M .

Dopo aver spiegato agli studenti intervenuti le principali competenze della Guardia Costiera a tutela dell’ambiente marino e costiero e le attività svolte dal Centro Regionale di Recupero per le Tartarughe marine, nonché le modalità di gestione di tale specie marina in caso di ritrovamento in mare o in spiaggia, si è proceduto alla liberazione in mare di “Rachele”, una piccola tartaruga “caretta caretta” di 3,5 kg, ritrovata al largo della costa palermitana, in difficoltà per aver ingerito un amo da pesca ed affidata alle cure del personale del C.Re.Ta.M.

Tali eventi rappresentano un momento importante di sensibilizzazione a favore degli studenti affinché comprendano l’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente marino e le creature che lo popolano.