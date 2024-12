La Mossa del Coguaro: le serate Ludiche di Palermo che stanno conquistando la città

A Palermo, ogni mercoledì sera, un gruppo di appassionati di giochi da tavolo si ritrova per dare vita a un appuntamento settimanale che sta rapidamente guadagnando popolarità. Il gruppo si chiama “La Mossa del Coguaro” e le sue serate ludiche sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono trascorrere una serata diversa, all’insegna del divertimento e della socializzazione In un’epoca dove la tecnologia e i social sembrano dominare, c’è chi ha deciso di riscoprire il piacere delle interazioni faccia a faccia, immergendosi in giochi che stimolano la mente e favoriscono la convivialità.

Chi sono “La Mossa del Coguaro”?

Il nome del gruppo, “La Mossa del Coguaro”, nasce dal fatto che apparecchiando il tavolo con un nuovo gioco, i giocatori si arrovellano il cervello per cercare la leggendaria e sconvolgente mossa vincente che gli consenta di umiliare e sbeffeggiare gli avversari e che, per chissà quale arcano motivo, nel loro indecifrabile gergo ludico viene evocata come “LA MOSSA DEL COGUARO”!

L’approccio e l’atmosfera che il gruppo vuole creare è un mix di sfida, amicizia e divertimento. Fondato da un gruppo di ragazzi appassionati di giochi da tavolo, “La Mossa del Coguaro” ha come obiettivo quello di avvicinare i palermitani a questo mondo, offrendo serate inclusive e aperte a tutti, dai principianti ai più esperti.

Un’Idea Nata dalla passione

Tutto è iniziato quando un gruppo di amici, con una passione comune per i giochi da tavolo, ha deciso di organizzare serate settimanali per condividere il proprio hobby con chiunque fosse interessato. L’iniziativa è stata un successo immediato, attirando persone di tutte le età e con vari livelli di esperienza. Anche la scelta del mercoledì sera è stata pensata per offrire una pausa a chi desidera staccare dalla routine lavorativa della settimana.

Un’iniziativa che cresce

Quella che era iniziata come una semplice serata tra amici, si è trasformata in un evento settimanale che attira sempre più persone. Ogni settimana si aggiungono nuovi partecipanti, sia giocatori esperti, sia a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e stimolante, dove la competizione sana e il divertimento siano al centro. I giochi proposti variano, spaziando dai classici a quelli appena usciti, cercando così di soddisfare ogni tipo di preferenza.

Un Luogo di incontro e socializzazione

Le serate ludiche non sono solo un’opportunità per divertirsi, ma anche per socializzare. Il gruppo ha creato un’atmosfera rilassata e informale, quasi familiare, dove chiunque può sentirsi a proprio agio, scambiando quattro chiacchiere e facendo nuove conoscenze. Il fatto che il gruppo sia aperto a tutti ha favorito un clima inclusivo, dove ognuno può contribuire con la propria esperienza e imparare qualcosa di nuovo. Infatti, per chi non è esperto di giochi da tavolo, c’è sempre qualcuno pronto a spiegare le regole e ad aiutare durante le prime partite. Questo approccio ha reso le serate particolarmente accessibili anche per chi ha poca esperienza nel settore, facendo crescere progressivamente la passione per questo tipo di attività. Insomma ogni partecipante, trova il suo spazio, che si tratti di giochi più semplici e veloci o di giochi più complessi che richiedono strategie articolate.

L’incontro settimanale ha acquisito una sua routine: i coguari (così si chiamano i partecipanti) si ritrovano in un luogo accogliente del centro di Palermo, dove oltre ai giochi, si può anche gustare una bevanda o uno snack. Questo aspetto rende le serate ancora più piacevoli e informali, trasformandole in un vero e proprio appuntamento fisso per tanti. La passione per i giochi da tavolo si sta diffondendo a Palermo, e il mercoledì sera è diventato un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa originale e divertente alle solite uscite. Un’occasione per divertirsi, socializzare e staccare dalla routine, tutto mentre si riscoprono giochi che, nonostante il passare del tempo, continuano a unire le persone.

Io personalmente ho partecipato alla serata Natalizia di ieri sera ed è stata davvero una piacevole scoperta, mi sono divertita e ho trovato l’affetto di tante persone disposte a condividere la mia passione, quindi se siete a Palermo e volete passare una serata diversa, all’insegna della riscoperta del gioco e della socializzazione, non c’è dubbio: le serate di “La Mossa del Coguaro” sono un’opportunità che non potete lasciarvi sfuggire. Ogni mercoledì, il gruppo accoglie con entusiasmo nuovi partecipanti, creando un ambiente di gioco rilassato e stimolante, dove l’importante non è solo vincere, ma divertirsi insieme.

In un’epoca in cui le relazioni virtuali spesso prevalgono su quelle reali, “La Mossa del Coguaro” dimostra come i giochi da tavolo possano essere un’opportunità per ritrovarsi, imparare e divertirsi insieme, in modo semplice e genuino. Se non avete ancora partecipato, provateci: una serata di giochi vi aspetta!

Vi lascio il link della loro pagina Facebook dove potete scoprire tutte le proposte del mercoledì: https://www. facebook.com/share/g/ 15cgTypMYU/?mibextid=wwXIfr

L’Atipica Nerd