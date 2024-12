“Un Natale in ascolto”, arriva la festa di Radio Spazio Noi per gli ospiti della Caritas Diocesana di Palermo

Saranno gli ospiti che ogni giorno vengono accolti dagli operatori e dai volontari del Centro San Carlo e Santa Rosalia della Caritas Diocesana i protagonisti della festa di Natale (“Un Natale in ascolto”) promossa da Radio Spazio Noi, l’emittente radiofonica dell’Arcidiocesi che fa parte del circuito InBlu2000.

I giornalisti, i tecnici e i collaboratori della radio porteranno nella struttura di vicolo San Carlo gestita dalla cooperativa La Panormitana non soltanto le attrezzature per trasmettere in diretta ma anche i tanti doni che gli ascoltatori hanno recapitato in questi giorni grazie a una campagna di sensibilizzazione e di condivisione del progetto per un momento di festa solidale: presso la sede della radio (che trasmette dal Palazzo Arcivescovile) sono arrivate calzature, maglioni,

giubbotti, sciarpe, guanti e anche piumoni, coperte e lenzuola.

“Si tratta di un’occasione per stare insieme e per sperimentare che l’accoglienza non è una categoria astratta ma la disponibilità concreta ad aprirsi all’altro e a condividere non solo bisogni ma anche storie e itinerari di vita”, dicono Nadia Sabatino e Salvatore Rizzuto, Presidente e Vice Presidente della cooperativa La Panormitana.

La festa di Natale dal Centro San Carlo e Santa Rosalia verrà trasmessa venerdì 20 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 sulle frequenze di Radio Spazio Noi (FM 88.0e 106.3) e in streaming su www.radiospazionoi.chiesadipalermo.it e www.chiesadipalermo.it.