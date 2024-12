Aliminusa, I° Concorso Letterario “Giuseppe Giovanni Battaglia”

L’Associazione Culturale Fables con il patrocinio gratuito dei comuni di Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Cerda, organizza la prima edizione del concorso internazionale di poesia e narrativa “Comete, come …te!”, dedicato alla figura del poeta della “cultura contadina” Giuseppe Giovanni Battaglia (Aliminusa 1951-1995).

Il concorso mira a onorare la memoria di Giuseppe Giovanni Battaglia, riconosciuto dalla critica nazionale come uno dei maggiori poeti e drammaturghi della poesia contemporanea. L’iniziativa intende rilanciare la poesia dialettale in un’epoca globale, promuovendo un dibattito sulle nuove prospettive linguistiche e sulla funzione formativa della poesia, ancorata a una realtà concreta.

Il concorso è aperto a tutti coloro che desiderano esprimere la propria ispirazione personale, contribuendo alla valorizzazione della poesia e della narrativa e sottolineandone la funzione sociale, considerata insostituibile nel contesto storico attuale.

Il concorso è strutturato è diviso in cinque sezioni. Le opere possono essere editi, inediti e originali: Sezione A: Poesia a tema libero in vernacolo (con traduzione obbligatoria in lingua italiana); Sezione B: Poesia a tema libero in lingua italiana; Sezione C: Poesia a tema religioso in lingua italiana o in vernacolo (con traduzione obbligatoria in lingua italiana), ispirata a persone che ci hanno dovuto lasciare; Sezione D: Racconti brevi in lingua italiana; Sezione E: Monologo teatrale in lingua italiana su qualsiasi genere teatrale.

Il concorso ha carattere internazionale. Ogni autore può partecipare presentando un elaborato per ciascuna sezione: per le sezioni A, B e C, la lunghezza non deve superare i 50 versi. Per le sezioni D ed E, la lunghezza massima consentita per ogni racconto o monologo teatrale è di circa 5000 caratteri, spazi esclusi.

Per partecipare, è richiesto un versamento di €10,00 per sezione, intestato al Presidente dell’Associazione Culturale Fables, Cruciano Runfola. Il pagamento può essere effettuato tramite Postepay o bonifico bancario. Le opere, in duplice copia (di cui una firmata dall’autore), devono essere inviate tramite email all’indirizzo [email protected] o in formato cartaceo all’Associazione Culturale Fables, Piazza R. Merlina n. 6, 90010 Cerda. Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato per il 30 novembre 2024.

Il concorso è aperto a cittadini maggiorenni italiani e stranieri. Gli elaborati devono essere editi, inediti e originali. Non saranno presi in considerazione testi che violano le normali norme di buon gusto o costume. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione con targhe specifiche. Ulteriori riconoscimenti includono il premio speciale “Giuseppe Giovanni Battaglia”, premi della critica, premi speciali della giuria e menzioni d’onore. I risultati saranno divulgati tramite i canali social e le pagine web dell’associazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di gennaio 2025. I vincitori saranno avvisati in anticipo e, in caso di impossibilità a presenziare, potranno delegare un rappresentante. La giuria sarà composta da personalità autorevoli, i cui nomi verranno resi noti il giorno della premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.

Per ulteriori informazioni, contattare Cruciano Runfola al numero 3478810881 o tramite i canali ufficiali dell’associazione.

Santi Licata