Che giochi comprare a Natale? Divertimento e socialità sotto l’albero

Il Natale è alle porte, e se dopo l’introduzione, fatta nei precedenti articoli, al mondo dei giochi da tavoli moderni, siete curiosi di provare qualcosa sotto le festività, siete nel posto giusto.

Se dovete fare un regalo, oppure volete provare qualcosa da intavolare dopo i lunghi pranzi in famiglia ecco tre titoli perfetti per l’occasione. I giochi da tavolo continuano a stupire con meccaniche innovative, storie avvincenti e design sempre più curati. Che tu sia un veterano del gioco da tavolo o un neofita, c’è sicuramente qualcosa che farà al caso tuo.

Se la vostra famiglia è numerosa vi consiglio assolutamente Hues and Cues! Un Party Game (vi ricordate cosa sono vero? In caso contrario date una sbirciatina agli articoli precedenti) edito in Italia da Asmodee per 3-10 giocatori. Un vivace gioco di comunicazione in cui i giocatori si sfideranno a creare collegamenti tra colori e parole. Usando solo una o due parole, un giocatore cercherà di far indovinare agli altri una tonalità specifica tra i 480 colori sul tabellone. Più le ipotesi si avvicineranno all’obiettivo, più punti si guadagneranno. Poiché ognuno vede i colori in modo diverso, nasceranno al tavolo discussioni super divertenti! Noi ancora dibattiamo per il colore del tramonto.

Se la vostra famiglia invece è più contenuta vi propongo il famosissimo Ticket To Ride. Edito sempre da Asmodee per 2-5 giocatori, vi ritroverete a creare tratte con dei trenini per soddisfare i vostri obbiettivi. Di questo gioco ne esistono varie versioni, quella che consiglio e che preferisco è Ticket To Ride Europa, ma anche tutte le altre sono validissime. Vi ricordo però, quando le acquistate, di stare attenti che non vi troviate davanti a un’espansione che richiede la presenza del gioco base, controllate bene le descrizioni durante l’acquisto. Se siete alle prime armi evitate Ticket to Ride Legacy – Leggende del Vecchio West che essendo un gioco a campagna potrebbe sembrare complesso per voi neofiti (ovvero chi non conosce bene questo mondo e si sta avvicinando ad esso per la prima volta), invece, se avete al tavolo dei bambini più piccoli di 8 anni, optate per Ticket to Ride – Primo Viaggio dove vengono mantenute le regole del gioco madre ma semplificando la mappa di gioco e rendendo grafica più adatta ai bambini. È un ottimo modo per aiutarli così a muovere i primi passi verso i giochi da tavolo e allo stesso modo per imparare la geografia giocando!

Se invece decidete di passare le feste con il vostro amato o la vostra amata, in un bel tête-à-tête, vi propongo un bel collaborativo vincitore dello Spiel des Jahres 2024, ovvero il premio di gioco dell’anno, e stiamo parlando di Sky Team. Edito anch’esso da Asmodee (e sì, quest’anno Asmodee ha portato tanti giochi introduttivi e non, super interessanti!) per soli due giocatori, dove insieme al vostro compagno di volo assumerete il controllo di un aeroplano, per atterrare in diversi aeroporti in tutto il mondo! Dovrete comunicare con la Torre di Controllo per assicurarvi che la rotta di avvicinamento sia sgombra dal traffico aereo, regolare la velocità in modo da non mancare la pista di atterraggio, bilanciare l’aereo così da poterlo mantenere parallelo al suolo, azionare i flap per aumentare la portanza e consentire una discesa più ripida, estrarre il carrello di atterraggio per attutire il contatto con la terra e infine utilizzare i freni per rallentare l’aereo una volta atterrato. E tutto sarà fatto tramite dadi! All’inizio! se siete neofiti, l’idea di collaborare sarà strana (ammettetelo siete abituati a darvi filo da torcere con Monopoly o Risiko) ma vi posso assicurare che sarà una grande scoperta. Dopo le prime partite avrete la possibilità di aumentare la difficoltà introducendo nuovi scenari e aeroporti già presenti nella scatola. Ogni aeroporto ha il proprio set di sfide ispirati a reali condizioni di atterraggio. Vento, perdite di cherosene, traffico, ghiaccio. Il divertimento è assicurato!

Il 2025 si prospetta come un anno di grandi innovazioni nel mondo dei giochi da tavolo, con nuove proposte che abbracciano una vasta gamma di generi, dalle avventure epiche, ai giochi di strategia più profondi. Che tu sia un giocatore esperto o un principiante, questi titoli promettono ore di divertimento, stimolando la mente e la creatività. Non resta che scegliere il gioco che più ti ispira e prepararti a scoprire un mondo di emozioni e strategie!

L’Atipica Nerd