Valanga di solidarietà per riconfermare Tommasa Siragusa a Direttrice della Biblioteca Regionale di Messina

Sette anni di intenso lavoro non sono serviti a confermare nel suo ruolo la Direttrice della Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo di Messina, Tommasa Siragusa. In questo lungo periodo una direzione attenta, intelligente e oculata, ha permesso di aprire la biblioteca regionale alla città e di valorizzare e far conoscere il grande patrimonio che la stessa possiede. Un impegno culturale quotidiano, per certi aspetti straordinario, ha consentito di proporre tantissimi eventi che si sono tenuti ogni anno e avevano nella “Giacomo Longo” il suo snodo centrale: manifestazioni, convegni, conferenze, presentazioni di libri, mostre. Ma la Siragusa si è spesa anche fuori della provincia messinese per far conoscere la Biblioteca regionale.

Il suo stile accogliente e la sua disponibilità nei confronti di chiunque le ha premesso di essere amata dai messinesi e non solo. Dal 2018 la struttura è stata aperta a tutti coloro che avevano da proporre qualcosa, realizzando tantissime occasioni di conoscenza e crescita, con la partecipazione sempre attiva e propositiva della Direttrice Siragusa, presente ad ogni evento. La “Giacomo Longo”, è stata per Messina un importante punto di riferimento in questi sette anni, luogo di incontro e confronto privilegiato per scrittori, studiosi, poeti, e riconosciute personalità del mondo della cultura e del sapere a livello nazionale ed internazionale.

Ma sembra sia stato tutto inutile. L’Assessore regionale ai Beni Culturali con una decisione improvvisa e incomprensibile a molti, ma non a coloro che hanno dimestichezza con il politichese nostrano non ha rinnovato il mandato alla direttrice Tommasa Siracusa, assegnando l’incarico ad interim al Direttore del Parco Archeologico di Naxos Taormina.

Rimossa e messa a disposizione del comparto Beni Culturali la Siragusa ha però chiesto di restare proprio lì, in Biblioteca, nel luogo nel quale si è spesa per sette lunghi anni ottenendo risultati riconosciuti e riconoscibili da tutti.

Dal 1 luglio, da quando la notizia è diventata pubblica, tantissime persone, docenti universitari, personalità della cultura, studiosi, ricercatori, associazioni, gruppi, ma anche molta gente comune, ha espresso solidarietà a chi ha curato con tanta passione la Biblioteca del capoluogo messinese.

Per far funzionare le istituzioni occorre mettere la persona giusta al posto giusto, e Tommasa Siragusa indubbiamente è la funzionaria giusta per la Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” di Messina.

Una vicinanza e attestazioni di stima che continuano ancora oggi, con la richiesta unanime di prorogare il mandato ad una persona che si è spesa all’inverosimile con indiscutibile competenza e abnegazione per la valorizzazione della biblioteca, della città di Messina e della nostra Isola. E riconoscere i giusti meriti per chi lavora e si impegna spassionatamente per le istituzioni regionali in molti ritengono sia appena il minimo.