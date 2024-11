“Alzati e cammina”: a Carini un’opera dello scultore barese Vito Gurrado

La recente visita del poliedrico scultore barese Vito Gurrado in Sicilia ha lasciato un’impronta indelebile nel Vicolo dei Fiori di Carini, uno spazio urbano riqualificato dall’imprenditrice Giusy Musso. Invitatovi per una serie di incontri istituzionali, il maestro Gurrado, fervido attivista del movimento culturale Home of Art, fondato da Francesco Notaro, ha voluto donare alla città un bassorilievo unico nel suo genere. Realizzato in poche ore utilizzando materiali di riciclo trasformati con maestria, l’opera intitolata Talitha kum porta inciso, in lingua aramaica, il potente messaggio cristico “Alzati e cammina”, un invito profondo al risveglio e alla rinascita spirituale. Vito Gurrado, noto per l’impegno civico e culturale, ha scelto di installare pubblicamente il bassorilievo come simbolo di purezza, legalità e rinnovamento, condividendo così un dono prezioso con la comunità di Carini. Quest’opera celebra l’alto senso civico e l’impegno dall’imprenditrice Giusy Musso nel recupero del patrimonio culturale, offrendo ai residenti un monito visibile verso una vita più autentica e consapevole.

Il tutto s’inserisce in due progetti di respiro internazionale dello scultore barese, ovvero quello del museo diffuso di arte moderna e contemporanea (il Vito Gurrado Museum) destinato a portare l’arte tra le persone, in luoghi pubblici e accessibili unitamente al “No waste philosophy” concepito per recuperare, riutilizzare e quindi trasformare i materiali di scarto ed i materiali poveri in appunto, vere e proprie opere d’arte, installazioni ed opere monumentali.

Nella foto lo scultore barese Vito Gurrado con l’imprenditrice Giusy Musso.