Caccamo, al via il programma estivo grazie ai contributi dell’Assessorato Beni Culturali e della Città Metropolitana

“Finalmente ci siamo! Soltanto oggi siamo stati in grado di definire e pubblicare il programma estivo, grazie ai contributi ricevuti sia dall’Assessorato Beni Culturali che dalla Città Metropolitana, contributi che ci sono stati confermati soltanto qualche giorno fa”. Lo hanno affermato il sindaco di Caccamo Franco Fiore ed il vice sindaco Patrizia Graziano annunciando la pubblicazione del cartellone promosso dal Comune per i mesi di agosto e settembre 2024.

“Siamo tutti consapevoli, ormai, della grave situazione di dissesto finanziario in cui versa il nostro Comune e dell’impossibilità ad attingere a fondi propri. Operando come un “Buon Padre di famiglia” abbiamo lavorato per ottenere finanziamenti sovracomunali, si tratta di somme che abbiamo interamente destinato agli eventi estivi. – Hanno sottolineato il primo cittadino e l’assessore al Turismo ed alla Cultura. – Ci scusiamo con i cittadini per il ritardo e per l’esiguità delle iniziative, siamo certi che ogni cittadino caccamese comprende bene le difficoltà finanziarie che sta attraversando l’Ente, situazione che, inevitabilmente, limita nelle azioni. Con i fondi ottenuti dalla Regione e dalla Provincia abbiamo ritenuto opportuno concentrare le energie e il maggior carico economico sulla manifestazione simbolo ed orgoglio della cittadina, maggiormente legata alla storia e all’identità della nostra comunità: “La Castellana di Caccamo 2024”, che avrà luogo la sera del 17 agosto. Anche questa edizione sarà realizzata in collaborazione con la locale Pro Loco “Giorgio Ponte” che da sempre se ne occupa riscuotendo enorme successo. Particolare importanza religiosa e civile riveste l’Anno Santo di San Nicasio proclamato per Caccamo in occasione del IV Centenario dalla liberazione dalla peste e dell’elezione a Patrono della Città, fatti accaduti e vissuti dai nostri antenati nel 1624. I numerosi caccamesi, che rientrano in paese in occasione della tradizionale Fiera di San Nicasio, saranno allietati, la sera del 25 agosto da uno spettacolo di cabaret del famoso comico siciliano Sasà Salvaggio”.