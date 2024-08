Viabilità sulle alte Madonie, interrogazione parlamentare dell’on. Faraone di Italia Viva

Dopo le denunce ai vertici Anas e la lettera al Presidente della Regione Schifani sullo stato di degrado della viabilità delle alte Madonie del Consigliere comunale di Gangi e presidente provinciale di Italia Viva Giandomenico Lo Pizzo arriva l’interrogazione parlamentare al Ministro Salvini dell’on. Davide Faraone.

Lo spunto è lo stato di abbandono di un tratto della S.S. 290 al km 6+400 per chiedere conto di quali iniziative sono messe in campo dall’Anas e dal Governo nazionale per garantire una viabilità che non penalizzi ulteriormente le aree interne della Sicilia, in particolare quella della S.S. 120 “Dell’Etna e delle Madonie” e quella della S.S. 290 “Di Alimena”.

“Appare davvero sorprendente che ANAS S.p.A., in un tratto di strada statale di sua competenza con notevole traffico, non provveda ad una adeguata pavimentazione della strada – afferma il parlamentare renziano nella sua interrogazione presentata il primo agosto – Le comunità che risiedono nelle aree interne madonite, già penalizzate per la carenza di adeguati servizi pubblici di trasporto, meritano almeno di avere la fruibilità in sicurezza della viabilità delle strade interne”.

“Ringrazio Davide Faraone che da sempre ha dimostrato sensibilità e attenzione per le problematiche che impediscono lo sviluppo di tutti i territori siciliani, in particolare delle Madonie. Quello che succede sulla S.S. 120 e sulla S.S. 290 ci lascia semplicemente esterrefatti. Auspichiamo interventi in tempi brevissimi e risolutivi” così chiude il segretario provinciale di Italia Viva nonché consigliere dell’Unione dei Comuni delle Madonie.

Nella foto il parlamentare Davide Faraone e il Consigliere comunale Giandomenico Lo Pizzo.