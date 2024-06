Trabia, torna il corteo storico organizzato dall’I.C. “Giovanni XXIII”

Il 1° Giugno 2024 torna il corteo storico “Trabia e i Lanza”. Anche quest’anno l’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, sotto la guida dalla dirigente Giusi Conti e con la preziosa collaborazione del Comune di Trabia, propone lo spettacolo di rievocazione storica sui Lanza, ormai giunto alla diciannovesima edizione. Le precauzioni dovute al Covid avevano imposto che anche la celebrazione del ventennale dalla prima edizione , nel giugno 2022, si svolgesse all’interno del perimetro scolastico. Oggi l’iniziativa torna ad svolgersi lungo il Corso La Masa e fino a Piazza Lanza, con una veste rinnovata, sotto la direzione artistica del prof. Mauro Bondì, riprendendo le fila del passato e innovando anche grazie ad alcune esperienze degli ultimi anni, quale la Mostra degli abiti del Corteo, che ha trovato la sua definitiva collocazione all’interno dei locali della Biblioteca Comunale di Trabia.

Il corteo fu istituito nel 2002, per volere dell’allora dirigente Pasquale Bova e grazie alle intuizioni del prof. Walter Maria Lombardo. Da allora, la manifestazione è diventata un punto di riferimento fisso nella vita della comunità scolastica locale e per tutti i trabiesi, che oggi, singolarmente o in Associazioni come la Pro Loco, Motor Passion e Joyful Dance, hanno dato un importante contributo alla realizzazione del progetto.

La rievocazione storica in abito d’epoca ripercorre circa mille anni, dalla dominazione arabo-normanna in Sicilia (periodo in cui si inseriscono le prime testimonianze sulla produzione di pasta fresca) fino ad arrivare alle rocambolesche vicende del principe Raimondo Lanza, passando per l’età moderna e per l’epopea risorgimentale.

Le novità vedranno il corteo articolarsi in maniera differente rispetto al passato, con quadri e postazioni itineranti. La conclusione della manifestazione invece sarà affidata al “Concerto dei Maestri”, in cui i 7 Maestri che insegnano presso l’IC “Giovanni XXIII” accompagneranno un coro di circa 100 alunni, per l’esecuzione di musiche originali composte proprio per il Corteo Storico dal Maestro Nunzio Ortolano, da cui saranno diretti.