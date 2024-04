Intervista ad Alessio Tacchinardi in occasione dell’inaugurazione dello Juventus Official Fan Club “Alessandro Del Piero” di Campofelice di Roccella

Campofelice di Roccella si tinge di bianconero: inaugurato oggi 26 aprile 2024 lo Juventus Official Fan Club intitolato al grande numero 10 “Alessandro Del Piero”.

Tra le stelle della Juventus

L’ex centrocampista classe 75 è stato uno dei protagonisti del nostro calcio nella generazione scorsa. Traferitosi dall’Atalanta alla Juventus nel 1994 per 4 miliardi di lire, Tacchinardi si fa notare per la grande intraprendenza messa in campo, arrivato per fare esperienza in prestito, riuscì a convincere la società a rimanere nella rosa della prima squadra, per essersi distinto rispetto ai compagni delle giovanili. Disputa 11 stagioni tra Juventus e Nazionale vincendo praticamente tutto, tra cui la Uefa Champions League nel 1996, ultima vinta dal club. Nel 2005 si trasferisce al Villareal, ma verrà ricordato dalla società bianconera per la sua professionalità espressa in campo, a tal punto da meritare la stella onoraria all’interno dell’Allianz Stadium nel 2013.

L’inaugurazione

Oggi, alle ore 18.00, il taglio del nastro eseguito dall’ospite d’onore, Alessio Tacchinardi insieme al presidente del fan club Marco Amato coadiuvato dai suoi ragazzi. L’evento, presentato da Vincenzo Canzone, ha avuto un simpatico e costruttivo dibattito sulle gesta non solo di Tacchinardi ma in generale della Vecchia Signora, la stessa che ha donato gioie e dolori a tanti italiani ed in questo caso anche ai campofelicesi.

Presente il sindaco, Peppuccio Di Maggio che ha fatto da padrone di casa e per l’occasione ha donato all’ex bianconero, un libro dedicato alla memoria di illustri personaggi che hanno fatto la storia di Campofelice di Roccella.

Fedi diverse, un solo ideale: il Rispetto

Dispettucci, “sfottò” nel calcio, quando fatti con correttezza, sono anche simpatici. Il rispetto tuttavia è stata la grande lezione che ci hanno dato quest’oggi i tifosi juventini, milanisti ed interisti. I soci del club bianconero infatti, hanno fortemente voluto la presenza dei “fratelli” (calcisticamente parlando) degli altri club dedicati alle due grandi squadre milanesi: Milan ed Inter. Davvero una bellissima lezione di fair play.

A margine della conferenza, il calciatore ha rilasciato delle interviste per poi dedicare del tempo ai propri sostenitori rilasciando foto e autografi.

Francesco Peri