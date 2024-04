Ambienti tholoidi di Monte Raitano (PA) e delle “Stanzie di S. Anna” a Villarosa (EN)

Monte Raitano si trova nella Valle dello Jato, fra San Cipirello e San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. Assieme a molti altri siti preistorici della zona, queste tholoi di Monte Raitano hanno superiormente l’Oculus architettonico/“scodellino”, sicuro elemento di “riconoscimento” e citazione dei modelli di cultura micenea. La particolarità di questi ambienti è dovuta al fatto che probabilmente non sono genericamente “tombe” ma più propriamente, come tutti gli spazi ipetrali di cui discutiamo, luoghi di culto aventi come orizzonte sapienziale il Sole, la Luna, le Stelle da osservare e studiare ad occhio nudo nei loro movimenti apparenti. I costruttori avevano sicure conoscenze in campo astronomico che utilizzavano per rituali di cui sappiamo poco o nulla.

Sicura base di partenza per saperne di più sono gli studi pionieristici di Alberto Scuderi e Francesca Mercadante. Per consolidare lo stato attuale delle conoscenze occorre una adeguata indagine archeologica a supporto del dato archeastronomico certo, che possa tutelare e diffondere la conoscenza di questa importante memoria di architettura pre-greca, qui come altrove in Sicilia (Figg.1-2-3). Queste incredibili “camere forate” sono state indicate anche quali “granai” di epoca imprecisata e sono state riutilizzate dai contadini in epoca storica. Resta il curioso fatto, incontestabile e verificato, che “funzionano” perfettamente da “teatro luminoso delle sparizioni” al mezzogiorno solare dei giorni del Solstizio estivo, quando la figura umana visivamente si “smaterializza” proprio per effetto di quella lama di Luce dall’Oculus zenitale (Figg.4-5-6): come alla Gurfa di Alia o a Caltabellotta ed in tutti gli ambienti similari che stiamo cercando di verificare.

Stessi riferimenti per le due enigmatiche “grotte” dette “Stanzie” a tre km a sud di Villarosa, ancora da studiare e delle quali è perfino difficile reperire immagini sul web (Fig.7). Sono ovviamente quasi irraggiungibili e versano in pietoso stato di abbandono.

Figg.1-2-3 Thòlos di Monte Raitano

Figg.4-5-6 Effetto Luce smaterializzante al mezzogiorno solare del Solstizio estivo nella thòlos di Monte Raitano. (Foto cortesia da un video di Alberto Scuderi)

Fig.7 Interno della Stanzia di Villarosa

Carmelo Montagna