Grande successo a Trabia per l’Open Day itinerante 2024, oltre 600 prestazioni

Grande successo dell’OPEN DAY ITINERANTE organizzato dall’ASP Palermo, in collaborazione con il Comune di Trabia, che ha offerto oltre 600 prestazioni.

Molti cittadini hanno avuto accesso a vari esami di prevenzione, sia per adulti che per bambini, vaccinazioni e supporto per pratiche amministrative, nonché microchippatura per gli amici a quattro zampe.

È stata una giornata di condivisione, confronto e crescita, che ha permesso ai trabiesi di usufruire di servizi importanti per la salute e il benessere, nel proprio comune senza doversi spostare.

“Uno degli obiettivi della nostra amministrazione – spiegano dal Comune – era quello di offrire a Trabia servizi di qualità per la prevenzione e la salute, favorendo così la conoscenza e aprendo le porte del nostro paese a realtà più grandi e arricchenti”.

Ecco i numeri delle prestazioni eseguite:

– 31 Mammografie

– 27 HPV Test – Pap Test

– 13 Sof Test

– 116 Vaccinazioni

– 117 Pratiche amministrative

– 115 Visite, ECG, eco cardiografie

– 91 Screening visivi (9 positivi)

– 69 Screening logopedici (19 positivi)

– 27 Microchip impiantati

“Un sentito ringraziamento – scrivono gli organizzatori – all’ OPI Palermo Ordine delle Professioni Infermieristiche per aver fornito nozioni di primo soccorso ai ragazzi dell’ Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Trabia, a Segreteria Federasma per aver effettuato 26 spirometrie, a Piccoli Battiti per aver eseguito 20 ECG pediatrici, a Samo onlus per le informazioni sull’assistenza ai malati oncologici e alla Magna Vis per il supporto logistico e di coordinamento“.