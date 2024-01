Giornata della Memoria 2024, il Club Lions di Termini Imerese organizza un momento di riflessione sulla “legge n. 211”

In occasione della Giornata della Memoria 2024, questo club lions service ha organizzato, come ogni anno, un momento di riflessione e memoria in linea con la legge n. 211 approvata il 20 luglio del 2000 e composta da due articoli. La legge istituisce ogni 27 gennaio il “Giorno della Memoria” una commemorazione pubblica non soltanto della shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo, di tutti gli italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati e imprigionati, e di tutti coloro che si sono opposti alla ‘soluzione finale’ voluta dai nazisti, speso rischiando la vita. Questa legge prevede l’organizzazione di cerimonie, incontri ed eventi commemorativi e di riflessione. Lo scopo è quello di non dimenticare mai questo momento drammatico del nostro passato di italiani ed europei, affinché, come dice la stessa legge “simili eventi non possano mai più accadere”. Come queste parole indicano chiaramente, non si tratta affatto di una

‘celebrazione’, ma del dover ribadire quanto sia importante studiare ciò che è successo in passato.

Il momento di riflessione attraverso letture e video sarà celebrato in piazza Duomo il 25 gennaio 2024 a partire dalle ore 18 (spazio pedonale antistante la Società operaia).

Il momento teatralizzato sarà curato dal socio e regista Mimmo Minà.