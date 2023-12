Tutto pronto ad Isnello per il concerto natalizio della formazione “The Joyful Song Gospel Choir”

Domani sera, 22 dicembre, alle ore 21.00, presso la Chiesa della SS. Annunziata, si terrà il tradizionale appuntamento del Comune di Isnello col Concerto Gospel.

Quest’anno, protagonista sarà la formazione The Joyful Song Gospel Choir, costituita da coristi e maestri madoniti, che eseguirà i più importanti brani della tradizione Gospel e Spiritual nell’ambito di una performance originale dal titolo “A Christmas Praise”. Una serata speciale e da non perdere per inaugurare al meglio le Festività Natalizie.

“Si ringrazia – si legge in una nota del comune – la Diocesi di Cefalù e il Parroco Don Domenico Sideli della Parrocchia San Nicolò di Bari – Isnello per aver consentito a una cornice unica e preziosa come la Chiesa della SS. Annunziata di Isnello di accogliere numerosi eventi culturali di pregio nel corso di questo 2023. Con l’auspicio che la Cultura possa sempre essere celebrata al meglio nei luoghi più significativi per la nostra Comunità al fine di esaltarne tutto il valore”.