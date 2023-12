Piano Battaglia arriva la prima neve dell’inverno 2023 – 2024

Era prevista, ed è arrivata!

Questa mattina il pianoro di Piano Battaglia si è risvegliato con la prima candida neve dell’inverno 2023 – 2024.

Proprio in questi giorni infatti il SIAS (Servizio Informativo Agrometereologico Siciliano) aveva annunciato i na perturbazione di origine atlantica in transito sulla nostra Regione, tra venerdì e sabato con condizioni di instabilità atmosferica su buona parte dell’isola, e quindi precipitazioni che insisteranno maggiormente sul settore settentrionale e ionico. Alla perturbazione è associato l’afflusso di aria fredda di origine artica, che sta determinando in questo fine settimana un marcata diminuzione delle temperature ed il primo freddo di dicembre.

A partire da domenica, assisteremo invece, ad una graduale rimonta dell’alta pressione, che favorirà in Sicilia giornate per lo più soleggiate e temperature in lieve ripresa ma ancora in un contesto termico piuttosto rigido.

Ci auguriamo che questo possa essere un inverno fruttuoso per le Madonie, con una ripresa del turismo invernale.