“Natale in Casa Di Maggio”: Mostra di Antiche Cartoline Natalizie a Isola delle Femmine

In occasione del Natale, BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione Isola Pittsburg Forever e Memoranda, organizza presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine una mostra di antiche cartoline natalizie che sarà aperta al pubblico nei giorni 17, 24 e 31 dicembre 2023 e 6 Gennaio 2024, dalle 10,00 alle 13,00. Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso le cartoline degli anni ‘50, che si spedivano per augurare ai parenti e amici un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. Un patrimonio illustrato ormai relegato al mondo del collezionismo, oggi sostituite dalla corrispondenza virtuale. I calendarietti tascabili nacquero come veicolo pubblicitario principalmente di profumi e saponi, e venivano regalati dai barbieri da uomo e in alcune profumerie nell’approssimarsi delle festività. I fogli erano tenuti insieme da un cordoncino di seta, inserite in bustine trasparenti di carta velina profumata d’essenze. Le antiche cartoline e i calendarietti profumati appartengono alle collezioni private di Agata Sandrone e Francesco D’Attardi. Si potrà anche ammirare la Sacra Famiglia, realizzata dallo scultore Francesco Bologna. Farà da cornice alla mostra la foto del grande campione di baseball Joe Di Maggio vestito da Babbo Natale mentre tiene in braccio il suo unico figlio Joseph Paul Jr di appena due mesi. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061. Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.