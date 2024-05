Al Giornale di Cefalù il World days Vespa

Sicilia in Vespa è tra i club più numerosi presenti a Pontedera per l’edizione 2024 di World days: quello di Termini Imerese con oltre 30 soci. Esperienza indimenticabile – dice il presidente Stefano Alfano – trovarsi insieme a 10 mila vespisti provenienti da tutto il mondo in fila in un chilometrico serpentone stradale, in visita poi allo storico museo delle due ruote e allo stabilimento “inventato” da Enrico Piaggio.

A 10 anni dalla scomparsa Cefalù ricorda Angela Di Francesca, femminista ante-litteram, pacifista, che amava la libertà e si batteva per la difesa dei diritti di tutti: asili nido, consultori, apertura anche alle donne di circoli riservati agli uomini e, senza contare, l’originale creatività artistica. Interventi di Marzia Cristina, Caterina Di Francesca, Giovanni Cristina.

Raddoppio linea ferroviaria: dichiarazione di interesse pubblico. Il Consiglio Comunale con il solo voto della maggioranza approva il progetto definitivo: fermata a Cefalù e rampa di accesso alla galleria di sfollamento. Interventi dei consiglieri Pasquale Turdo e Rosario Lapunzina.

Questi i servizi principali del Giornale di Cefalù – anno 41 n. 1792 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 2 maggio 2024 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo (https://youtu.be/ueYhvrdBiIc). Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.