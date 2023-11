Albero caduto a Termini Imerese a causa del forte vento, tragedia sfiorata in Via Palermo

Il forte vento di maestrale che si è abbattuto già dalla serata di ieri, sta creando diversi disagi in buona parte del nostro Comprensorio.

Questa mattina a Termini Imerese, proprio a causa del forte vento, è caduto un albero in Via Palermo. In zona, proprio nel momento del crollo vi erano diverse persone che stazionavano, quando un albero si è sradicato a seguito delle folate di vento. Per fortuna le persone presenti sono riuscite a scappare in tempo, perchè proprio in quegli istanti l’albero in questione è caduto sopra una Fiat Idea, e altre auto posteggiate.

Sul posto i tecnici del comune, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stanno provvedendo a ripristinare il danno in questione.