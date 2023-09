“Costa Verde” evacuate circa 750 persone in via precauzionale – AGGIORNAMENTO

La notizia è adesso confermata, sono circa 750 le persone evacuate in via precauzionale, dall’hotel “Costa Verde” grazie all’intervento delle tante associazioni di Protezione Civile coordinate dal DRPC che sta lavorando alacremente per fronteggiare l’emergenza.

Intanto le fiamme continuano ad avanzare un po’ dappertutto perchè comunque il forte vento di scirocco non vuole saperne di placarsi. Per la giornata di domani, il DRPC ha emanato un allerta meteo gialla per quanto rigurda la situazione incendi, nel pomeriggio invece sono attese precipitazione che, si spera, metteranno fine a questo incubo.