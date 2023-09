Campofelice di Roccella, corso per diventare pilota di drone

Promosso da un Ente di Formazione accreditato, in collaborazione con l’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano e il patrocinio gratuito del Comune, si terrà a Campofelice di Roccella, domenica 10 settembre 2023 dalle ore 8,00 alle ore 17,00, un corso per diventare pilota di drone.

Questi moderni strumenti si rivelano utilissimi nell’ambito non solo nella Protezione Civile, ma anche in diversi settori, nell’agricoltura, nel settore edile e nell’industria, perché consentono di avere in tempi brevissimi e costi ridotti un quadro preciso dell’area interessata, senza mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza. Negli ultimi anni, è cresciuto esponenzialmente l’uso di questi apparecchi per attività di ricerca grazie a videocamere ad altissima definizione e sensori termici, i droni consentono di rilevare presenze umane anche di notte e in zone coperte da fitta vegetazione. Risultano quindi ideali nella ricerca di vittime di incidenti, di dispersi o nell’individuazione di potenziali focolai di incendio, per interventi mirati delle autorità competenti.

Gli aspiranti piloti di drone, durante il corso propedeutico acquisiranno competenze tecniche e pratiche per l’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto e attraverso gli esami Enac, potranno diventare pilota APR UAS A1-A3, ed intervenire in qualsiasi situazioni grazie al patentino conseguito. La durata del corso e di 8 ore di cui 5 ore di teoria in aula e 3 ore di pratica in area idonea. Il corso avrà inizio con un numero minimo di 15 iscritti e un massimo di 20 iscritti. Il corso è finalizzato alla preparazione degli allievi al conseguimento dell’attestato di APR –UAV- A1-A3, rilasciato da Enac. Per Informazioni contattare il 320.8233570.