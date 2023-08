Calcio. Castelbuono, Giuseppe Genchi è il nuovo presidente della Supergiovane. Oggi l’esordio in Coppa Italia a Geraci Siculo

Giuseppe Genchi è il nuovo presidente della Supergiovane Castelbuono. L’assemblea dei soci lo ha eletto per acclamazione nella riunione di ieri, sabato 26 agosto, convocata a seguito delle dimissioni di Giuseppe Vaccaro dalla massima carica societaria.

Genchi (nella foto) ha già guidato il sodalizio oro-nero. E’ stato il presidente fondatore guidando la società nei suoi primi cinque anni fino alla promozione in Prima Categoria. Poi è stato presidente onorario e da oggi riprende le redini dell’associazione con la volontà di continuare a percorrere il solco fin qui tracciato.

“Innanzitutto – ha dichiarato il neo presidente – voglio ringraziare il mio predecessore Peppe Vaccaro. Senza di lui non avremmo vissuto mai questo sogno sportivo e Castelbuono non sarebbe sotto i riflettori del calcio regionale. A lui saremo tutti eternamente grati. Un ringraziamento di cuore, inoltre, a tutti i dirigenti per la fiducia accordatami”.

Al termine dell’assemblea Genchi ha incontrato lo staff tecnico e i giocatori facendo loro un augurio di buon inizio stagione: “A voi tutti chiedo di essere orgogliosi di vestire la maglia della Supergiovane Castelbuono. Ci scontreremo contro i club più blasonati della Sicilia, tocca a noi fare la parte degli ‘sconza jocu’ per dimostrare sul campo che non regaliamo niente a nessuno”.

Durante l’insediamento del nuovo presidente è stato confermato tutto lo staff e le cariche sociali in continuità con il lavoro fatto fino ad adesso.

Nei prossimi mesi il calcio a Castelbuono vivrà una svolta storica con la conclusione dei lavori del manto sintetico allo stadio Comunale “Luigi Failla”. “Sarà la festa della Castelbuono sportiva, anzi di tutti i castelbuonesi. Un momento epocale per la nostra comunità grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale. Ci sentiamo piccoli di fronte a questo orizzonte ma vogliamo far vivere la grandezza di questo momento a tutta la nostra comunità! Forza Supergiovane, forza Castelbuono”.

Oggi, domenica 27 agosto, prende il via il nuovo percorso della gestione presidenziale di Genchi con il primo impegno ufficiale della stagione agonistica 2023/2024. A Geraci Siculo è in programma la partita di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro la locale compagine dei “cugini” geracesi.

Sull’impegno d’esordio in Coppa abbiamo raccolto la dichiarazione dell’allenatore Angelo Bognanni: “I ragazzi hanno lavorato sodo in questo mese di preparazione ed anche nelle amichevoli che abbiamo disputato hanno dimostrato di tenere alla maglia in modo particolare pronti a dare soddisfazioni alla propria tifoseria che ci auguriamo numerosa al seguito di questo primo impegno. Contro il Geraci scenderemo in campo per giocarci il passaggio del turno anche se il nostro maggiore interesse è rivolto al campionato per raggiungere l’obiettivo principale di quest’anno che per noi resta la salvezza in Eccellenza”.