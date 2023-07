Incendio tra Aliminusa e Cerda, un agricoltore: “ci hanno lasciati soli”

L’incendio divampato ier da Aliminusa, ha adesso raggiunto il territorio di Cerda, e potrebbe arrivare anche a Villaurea spinto dal vento di scirocco.

Ci siamo recati sul posto per vedere di persona cosa stava accadendo in quel luogo perchè il fumo che si vedeva dalla nostra posizione era davvero molto alto. Giunti in una contrada poco sopra Cerda, abbiamo visto le fiamme raggiungere le pale eoliche in contrda Malluta. Voltando lo sguardo sulla destra invece c’erano tanti campi totalmente bruciati all’interno dei quali anche diversi uliveti.

Non manca adesso la rabbia degli agricoltori, e parlando con uno di loro che si trovava in quella zona tutta la notte e tutto il giorno ci ha raccontato cosa aveva visto con i suoi occhi: “ho rischiato – ci racconta – la vita per ben due volte questa notte. Abbiamo fatto tutto da soli, non abbiamo visto nessun mezzo di soccorso venire ad aiutarci. La regione ci ha lasciati da soli, io ho perso più di 60 tumuli di raccolto”.

Con uomini e mezzi prori intanto i comuni delle zone interessate, supportati dal Corpo Forestale dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, hanno messo in sicurezza persone e abitazioni per scongiurare ulteriori situazioni spiacevoli. Da quanto si apprende, solo ieri si è visto un elicottero anti incendio, nulla invece per la giornata di oggi.

La Protezione Civile Regionale intanto ha diramato una nuova allerta meteo rossa per la giornata di domani 26 luglio 2023.

