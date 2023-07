Al via “Le Notti di BCsicilia”: 50 iniziative per conoscere e valorizzare il territorio

Al via come ogni estate “Le Notti di BCsicilia”: 50 iniziative per conoscere e valorizzare il territorio che per il 2023 prevede visite guidate, musica, conversazioni, proiezioni, letture, mostre, presentazioni di libri, degustazioni, solidarietà. Un lungo itinerario che inizierà mercoledì 26 luglio e si concluderà come ogni anno il 3 settembre con l’iniziativa dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una lunga serie di eventi originali e caratteristici che si terranno tutti al calar della sera. Si va alla scoperta dei centri storici di alcuni paesi della Sicilia, previste infatti visite guidate a Gela, Caltanissetta, Nicosia, Palazzolo Acreide, Barrafranca e Regalgioffoli, frazione di Roccapalumba, con la consulenza culturale dei maggiori studiosi locali, o di particolari architetture come il Castello a Palazzo Adriano, la Villa Resuttano Terrasi a Palermo, i conventi a Collesano, la Torre di Ligny a Trapani, il Santuario ad Altavilla Milicia, le chiese di Castronovo di Sicilia, la Cappella “Gurgiolo” a Trabia, le edicole votive di Porticello nel Comune di Santa Flavia, o luoghi dell’arte come gli affreschi della Chiesa del Crocifisso di Montemaggiore Belsito o i dipinti di Vincenzo la Barbera e della sua scuola nel piano della Matrice a Termini Imerese. Ancora visite guidate ad alcune Casa museo come quella della “Thule” a Palermo, del quartiere arabo delle Rocche ad Agira o quella dedicata a Joe Di Maggio ad Isola delle Femmine. Previste inoltre conversazioni sull’Antica Trasversale Sicula ad Alia, sulle ricerche scientifiche della reincarnazione a Termini Imerese, sul romanzo il Gattopardo a Ficarra, infine ad Acquaviva Platani sulla cultura delle aree interne e a Sutera su le parole come luoghi, queste ultime con l’associazione Alchimia di Caltanissetta. Per la musica in programma brani di composizioni rinascimentali a Castelbuono, e i suggestivi concerti tra le gole del santuario della madonna del Furi a Cinisi, e l’esibizione all’alba alla Roccia Amorosa di Villalba. Visite guidate inoltre ad alcune mostre come quella su Lucio Cesare a Modica, sull’antico Sì” a Marianopoli o le esposizioni promosse dalla stessa associazione sulla Genesi, a cura di vari autori a Riesi, o quella sulle teste di Moro di Catia Sardella a Cefalù. Una particolare iniziativa è prevista a Ciminna con la degustazione del Dolce del Gattopardo a conclusione della Visita al Museo dedicato al celebre film capolavoro di Luchino Visconti e un Aperitivo con l’Arte a Gangi. Per il Cinema proiezione in un suggestivo Chiostro a Mussomeli.

Annunciate inoltre presentazione di libri a Campofelice di Roccella, Bolognetta, Mistretta, Corleone, Ficarra, Riesi, Castel Di Lucio, Mussomeli. Spazio anche alla solidarietà con una cena a Sciara per la Missione di Fratel Biagio “Missione e carità”. Sempre nello stesso paese è stata organizzata la “Notte dell’Astronomia”, intanto che a Isola delle Femmine si va alla scoperta delle Antiche Tradizioni del Ferragosto. Un Progetto Identità prende vita a Messina mentre a Partinico è prevista l’inaugurazione della seconda edizione di un Borgo di libri, una due giorni dedicata ai lettori, agli autori e agli editori, ospitato nel piacevole Borgo Parrini con gli edifici colorati ispirati all’artista spagnolo Guadì ed infine la conclusione a Bagheria con una manifestazione per ricordare Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso proprio il 3 settembre di quarantuno anni fa.

“Un suggestivo viaggio alla scoperta del nostro patrimonio culturale e artistico in un’isola raccontata nella sua straordinaria unità. Cinquanta iniziative per trascorrere – Afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – delle incantevoli notti nella nostra terra di Sicilia. Un modo diverso ed originale di vivere l’estate per riscoprire tracce di un passato che parlano della storia e dell’identità di un popolo. Un articolato percorso che dura circa quaranta giorni e vede coinvolti quarantadue comuni, realizzato gratuitamente da una associazione culturale grazie all’impegno e alla passione civile di tanti volontari che continuano a rappresentare una risorsa insostituibile per la valorizzazione del nostro territorio”.

Per informazioni Tel. 346.8241076. Email: segreteria@bcsicilia.it. Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.