Per non dimenticare, per fare memoria, ma soprattutto per chiedere verità e giustizia per Paolo Borsellino e gli uomini della scorta.

Appuntamento oggi a partire dalle ore 19:00 e successivamente alle ore 20:30 in Piazza Duomo a Termini Imerese per la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, nel giorno in cui ricordiamo i. barbaro omicidio del giudice antimafia.

L’evento è organizzato dai Lions di Termini Imerese, il Leo Club, dal Comune e dall’associazione Futura.