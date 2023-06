Sciara: la gioia dell’incontro con la Missione di Speranza e Carità

Il cammino tracciato da Fratel Biagio ha fatto tappa a Sciara.

Grande gioia ieri per la comunità parrocchiale sciarese che ha avuto la gioia di incontrare e conoscere da vicino la Missione di Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. La visita di una delegazione della “Missione Femminile”, guidata da Don Pino Vitrano il quale ha celebrato anche la Santa Messa in Chiesa Madre, ha portato la propria viva testimonianza nella comunità dei fedeli. Presenti, oltre alle sorelle, anche Caterina e Moses, battezzati da due famiglie di Sciara, e con loro anche il piccolo Stefano diventato la mascotte del gruppo “Gli Amici della Missione” di Sciara e Caccamo.

Scriveva Fratel Biagio: “Carissima e amata umanità: coraggio, non perdiamo la preziosa speranza di un mondo migliore e più giusto. Sento nel cuore, grazie al buon Dio, di incoraggiare questa sofferente società e ogni essere vivente, ogni uomo ed ogni donna di questa terra, aiutiamoci gli uni con gli altri per ricostruire insieme la pace e la vera speranza”. Parole che non sono rimaste isolate, ma che hanno permesso l’intervento della provvidenza che ieri la comunità sciarese ha messo in atto con donazioni di: cibo, beni di prima necessità e tanto altro ancora, sotto la guida del parroco Don Nunzio Pomara.

Presenti anche i contadini sciaresi che solo poche settimane addietro, hanno donato parte del loro raccolto alla Missione, con una promessa: dal 2024, far partire un carico di prodotti agricoli a settimana, così da permettere agli ospiti di avere frutta e ortaggi sempre freschi e soprattutto di qualità sulle loro tavole.

Per rispettare la regola che “tutti i salmi finiscono in gloria”, la serata si è poi conclusa con un’agape fraterna accompagnata dalla gioia dei canti delle sorelle e dei piccoli della Missione che con la loro semplicità hanno dato prova di essere una torcia luminosa in questa nuova umanità, improntata sempre più alla cultura dello scarto e all’assenza dell’amore: quello vero.

Giovanni Azzara