Tanta Sicilia all’ottava edizione del “Palermo Comic Convention”, ecco luogo e date

La Sicilia dei miti, delle leggende, dei paladini e dei combattenti. La Sicilia dei pupi e dell’antica arte dell’Opera.

Con questa straordinaria forza, Palermo Comic Convention ha presentato il manifesto della ottava edizione del Festival firmato da Marco Failla. Un inno alla tradizione, uno sguardo alla fantascienza, un capolavoro pop tutto siciliano.

Protagonista dell’illustrazione è una paladina, pronta a difendere la bellezza, l’arte, il pop e la tradizione. Questo manifesto richiama la tradizione siciliana che, ancor prima dei film che tanto amiamo, ci ha donato saghe di paladini senza tempo, le cui coraggiose cromie e il fragore delle corazze sono rimasti impressi nella nostra memoria.

E unire l’Opera dei Pupi ad un festival pop è la cosa più ovvia da fare. Così come in origine era un teatro di strada, tipico della tradizione dei cantastorie, detti Pupari perché il loro compito, oltre a rivestire il ruolo di sceneggiatori, registi e attori, era anche quello di costruire i Pupi; adesso i fumettisti oggi sono i moderni cantastorie, disegnatori di miti, leggende, eroi e futuro.

«Storie, leggende, eroi. Racconti di terre lontane, cicli in continua trasformazione che ci accompagnano fin da quando siamo bambini. Questa descrizione potrebbe essere valida sia per un Opera dei Pupi, sia per un fumetto – afferma Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention -. Ringraziamo Marco Failla per questo grande regalo che ha fatto a tutta la Sicilia con un manifesto che incarna lo spirito del nostro Festival e che ci guiderà fino a settembre, quando si svolgerà l’ottava edizione di Palermo Comic Convention».

Come era naturale, Marco Failla è il primo grande ospite di Palermo Comic Convention 2023 che si svolgerà dal 14 al 17 settembre, presso i Cantieri Culturali alla Zisa.

Una carriera che parte più di 20 anni fa: Marco Failla ha lavorato come disegnatore e inchiostratore per i maggiori editori Europei e Americani. Dal 2014 collabora prevalentemente con DC Comics (Harley Quinn, DCeased, Teen Justice) e Marvel Comics (Spider-Man and the X-Men, House of M, Guardians of the Galaxy, Captain Marvel, Ms. Marvel, All New Wolverine, New Mutants, Star Wars, Marvel Snap).

«Siamo pronti a raccontare una nuova storia, una nuova Opera da declinare nelle varie arti del mondo del pop – aggiunge il direttore culturale Antonio Scuzzarella -. La voglia è veramente tanta e siamo pronti a stupire nuovamente».

Palermo Comic Convention, che si svolge ogni anno nel mese di settembre, è un evento tra i più importanti in Italia dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della pop culture. È stato un successo anche nel 2022 con il pubblico ha voluto premiare l’organizzazione con più di 40.000 presenze.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.