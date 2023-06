Cerda, il fascino della Trento-Bondone richiama Totò Riolo

Salvatore (Totò) Riolo torna alla Trento-Bondone ad un anno di distanza dalla bella esperienza della passata edizione. Sarà al via della prestigiosa cronoscalata, in programma da domani venerdì 9 a domenica 11 giugno, ancora su una Porsche, in questa occasione una 935 Silhouette di 3° Raggruppamento.

L’asso cerdese, alla guida della vettura di Stoccarda da poco rilevato dalla Kaa Racing, promette grande spettacolo.

“Ho colto al volo l’opportunità di tornare a correre sul Bondone – ha dichiarato Riolo (nella foto) – dopo la bella esperienza dello scorso anno, per il grande fascino che questa gara suscita. Sarà l’occasione di testare in gara la spettacolare 935 curata da Kaa Racing su un tracciato particolarmente impegnativo come questo, non a caso riconosciuto come l’Università delle Salite”.

Protagonista alla 72^ edizione della Trento-Bondone anche Alessandro Trentin su Radical SR 3 fra le vetture moderne. Anche per il “patron” della Kaa Racing una partecipazione di assoluto prestigio che resterà nel suo personale palmares.

Riolo e Trentin avranno a disposizione due turni di riconoscizioni sabato 10 giugno a partire dalle 9.00 prima della gara unica che prenderà il via domenica alle 10.00

In Sicilia dove i colori del Targa Racing Club sono affiancati da CST Sport, Walter Ansorge e Maurizio Marin, navigatore d’eccellenza, saranno impegnati per la prima volta insieme nel 23° Rally Storico dei Nebrodi su Lancia Delta integrale 16v.

Il Rally dei Nebrodi prenderà il via sabato alle 15.30 da Sant’Angelo di Brolo dove si concluderà dopo 8 prove speciali, domenica alle 18.30.