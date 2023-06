Cefalù: consegnato a Giampiero Amato il premio “Uomo Siciliano dell’anno”

Giampiero Amato è l’ Uomo Siciliano del 2023 secondo l’associazione “Comunicazione Globale”.

È stato premiato ieri, nella splendida corince di Cefalù, il cantautore e polistrumentista Giampiero Amato. Un premio che nasce dall’idea del presidente Antonio Omero, il quale ogni anno si impegna a ricercare, scoprire ed certificare le vere eccellenze siciliane che si distinguono per la loro arte e il loro talento dando lustro alla Sicilia tutta in ogni sua sfaccettatura. Ogni anno la premiazione avviene anche in formula “mobile” ovvero non necessariamente presso una sede o un’evento specifico, ma bensì raggiungendo l’artista stesso nel suo territorio affinché venga premiato e riconosciuto ufficialmente, anche attraverso il patrocinio della regione siciliana, la sua vera e reale valenza ed eccellenza a favore della nostra terra, la nostra amata Sicilia.



Giampiero Amato, ha ricevuto ieri questo importante premio in quanto cantautore musicista polistrumentista di musica e testi in lingua siciliana, artigiano costruttore di strumenti antichi (Friscaletti, Tamburi a cornice e Tammorre) artigiano “Siddunàro” realizzatore di bardamenti tipici per i carretti siciliani. Ambasciatore e rappresentante della cultura popolare siciliana nel mondo. La sua arte infatti è conosicuta non solo in Sicilia e in Italia, ma anche all’estero negli Emirati Arabi e in America.

Poche settimane addietro ha pubblicato il suo singolo “Cantu e Sonu”, che anticipa l’uscita del suo album da cantautore intorno la metà del mese di giugno. Un progetto ambizioso che attraversa la storia della musica popolare siciliana, e si fa accarezzare dalle sonorità moderne senza intaccarne il messaggio.