Ko della Roma ai rigori, il Siviglia sul tetto d’Europa

Quella di ieri sera è stata una delle finali più entusiasmanti e discusse degli ultimi anni nel panorama europeo. Incontro che ha messo a confronto Roma e Siviglia. Da una parte una squadra che negli ultimi due anni ha avuto un andamento straordinario nelle coppe europee, vincendo la Conference League l’anno scorso e facendo un cammino straordinario quest’anno in Europa , dall’altra invece una società che conosce benissimo questa competizione , essendo la squadra che nel mondo ha vinto più titoli in questa manifestazione, anch’essa facendo un cammino importantissimo eliminando Manchester United e Juventus prima di questa finale.

Il match di ieri , inoltre, è entrato nella storia come il più lungo di sempre , visto che i giocatori di entrambe le squadre hanno giocato per 146 minuti, battendo il precedente record della finale dei mondiali del 2022 tra Francia e Argentina . Il match è iniziato alle 21:00 , tra la festa dei tifosi arrivati in tantissimi alla Puskas Arena di Budapest. Al minuto 35, Dybala porta in vantaggio la Roma con un sinistro secco che ha battuto Bono. Ma al decimo della ripresa il Siviglia ha trovato il pari, complice uno sfortunato autogol di Mancini. Partita colma di falli e interventi molto dubbi, primo fra tutti il contatto col braccio di Fernando all’interno dell’area di rigore su cross di Matic.

L’arbitro Taylor non è stato concentratissimo per tutto il corso match, sono state tante le critiche verso il direttore di gara per non aver assegnato il calcio di rigore alla Roma. I 90 minuti non sono però bastati , perchè alla fine dei tempi regolamentari il risultato è di uno a uno. Dopo i supplementari, il match si è concluso poi ai calci di rigore dove gli spagnoli hanno avuto la meglio ,grazie alle parate del portiere marocchino Bono, sui penalty calciati da Mancini e Ibanez.

Il rigore della vittoria è stato realizzato da Gonzalo Montiel, giocatore che di rigori importanti se ne intende, visto che ha segnato anche quello decisivo in finale di Coppa del Mondo, regalando la gloria mondiale all’Argentina di Lionel Messi. Il Siviglia quindi vince la settima Europa League della sua storia a seguito di un incontro bellissimo giocato a viso aperto da entrambe le squadre, Roma che comunque esce a testa alta per aver realizzato un percorso europeo comunque importantissimo.



Francesco Peri