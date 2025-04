Riccardo Rossi racconta i suoi incontri con Papa Francesco, l’ultima emozione

Ho avuto la grazia, racconta il giornalista Riccardo Rossi, di ascoltare e di vedere un’altra volta, Papa Francesco quest’anno al Giubileo dei Giornalisti in Sala Nervi in Vaticano dove ci ha regalato grande fede dicendo a noi giornalisti: “Ma tu, sei vero? Non solo le cose che tu dici, ma tu nel tuo interiore, nella tua vita sei vero?” Ci ha detto di essere sempre veri, non solo quando scriviamo, ma in ogni nostro comportamento della giornata: a casa con la famiglia, con i colleghi. Dobbiamo sempre di più fonderci in Gesù ed essere testimoni di verità, accogliamo le nuove esagerazioni d’amore del Re Divino, i volumi di Libro di Cielo, vergati da Luisa Piccarreta per perseguire fusi in Gesù, la realizzazione del Regno di Dio su questa terra e quindi la fine di ogni male.

I suoi incontri con il romano pontefice anche nella Missione di Speranza e Carità a Palermo da Biagio Conte, in Vaticano e a Roma per il Giubileo dei Giornalisti quest’anno.