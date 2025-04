Nasce il progetto “Gemma”: al via il monitoraggio alberi monumentali nel Parco delle Madonie

E’ stata costituita nei giorni scorsi a Napoli l’Associazione Temporanea di Scopo che si occuperà di un importante progetto finanziato dal PNRR di gestione e monitoraggio degli Alberi Monumentali attraverso sofisticate tecnologie aerospaziali.

Si chiama GEMMA, ed è l’acronimo di, – Gestione e Monitoraggio degli Alberi Monumentali attraverso Tecnologie Aerospaziali – un progetto innovativo che integra osservazione satellitare, droni, sensori ambientali e rilievi da terra per garantire la tutela attiva del nostro patrimonio arboreo più antico e prezioso.

Il progetto, della durata di 14 mesi, nasce per rispondere alle esigenze di aggiornamento e monitoraggio previste dalla Legge 10/2013 sugli alberi monumentali, offrendo un sistema integrato capace di raccogliere dati in tempo reale sullo stato vegetativo, fitosanitario e ambientale degli alberi, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso.

Attraverso una piattaforma WebGIS interattiva, ogni albero verrà geolocalizzato e dotato di un vero e proprio “gemello digitale” in 3D, ottenuto tramite rilievi lidar da drone o rover. Il sistema permetterà non solo la gestione tecnica e scientifica dei dati, ma anche la fruizione pubblica, con la creazione di un vero e proprio “museo virtuale” degli alberi monumentali.

Il progetto coinvolge aree pilota di grande valore naturalistico e paesaggistico, come il Parco delle Madonie in Sicilia, il Comune di Napoli e il Parco di Villa d’Ayala Valva in Campania, con decine di esemplari unici per età, dimensioni e importanza storica.

Il progetto “GEMMA” è promosso da un partenariato di eccellenza che unisce imprese innovative e competenze accademiche: Ariespace srl, capofila e spin-off dell’Università di Napoli Federico II, Euro.Soft, specializzata in applicazioni spaziali e ICT, Latitudo 40, startup attiva nell’analisi satellitare con intelligenza artificiale, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento SAAF, Ente Parco delle Madonie.

“GEMMA – spiega il commissario dell’Ente Parco Caltagirone – rappresenta un modello replicabile per la tutela del patrimonio naturale, in grado di coniugare sostenibilità, tecnologia e valorizzazione del territorio. Una grande opportunità di studio e di monitoraggio per la salvaguardia dei nostri alberi monumentali in relazione ai continui cambiamenti climatici e in ossequio ai principi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.