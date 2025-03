Cefalù, Contrada Capo Plaia terra di nessuno: denuncia del direttivo di Forza Italia

Il direttivo di Forza Italia Cefalù, denuncia il grave stato di degrado in cui versa la zona di Capo Plaia e lo fa attraverso una lettera aperta indirizzata al sindaco Daniele Tumminello:

“Egr. Sig. Sindaco, preso atto che le nostre precedenti segnalazioni regolarmente inviate all’indirizzo PEC del protocollo comunale alla sua cortese attenzione non sono neanche state prese in considerazione, abbiamo deciso di scriverle pubblicamente nella speranza di ottenere una risposta nell’esclusivo interesse della comunità.

La contrada Capo Plaia, versa in gravi condizioni di degrado urbano e come tante zone della periferia cittadina è totalmente dimenticata dall’amministrazione comunale che da anni non si preoccupa di intervenire, lasciando i residenti in uno stato di totale abbandono.

Come può vedere dalle foto allegate, la situazione è ormai insostenibile, le pessime condizioni del manto stradale e l’assenza di una segnaletica adeguata, rappresentano un serio pericolo per chi transita, la vegetazione infestante presente in tutta la zona favorisce la proliferazione di ratti ed insetti e la scarsissima illuminazione pubblica, quasi assente, rappresenta un rischio per la sicurezza degli abitanti.

Purtroppo molto spesso i residenti della zona hanno manifestato questo grave disagio, rivendicando il legittimo diritto di essere trattati alla stregua di tutti gli altri e non come cittadini di serie B.

La invitiamo ad intervenire con urgenza non tanto in virtù della nostra segnalazione quanto per quel senso di responsabilità legato al ruolo che riveste che deve spingerla a proteggere il bene comune a tutela del decoro, dell’immagine della nostra città e del benessere di cittadini.

Nella speranza che questa lettera aperta possa essere utile alla risoluzione delle criticità rappresentate, le manifestiamo la nostra disponibilità ad un confronto civile e democratico, perché non è nostro costume fermarci alla sterile critica fine a se stessa ma rivendichiamo il diritto di dire la nostra per il bene della città”.

Cordialmente

Coordinamento Forza Italia Cefalù