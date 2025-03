Guardia Costiera di Termini Imerese salva donna in mare a 5 km dalla costa di Trabia

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi 11 marzo perveniva alla sala operativa della Guardia Costiera di Termini Imerese una richiesta di intervento per soccorso da parte di un peschereccio che, durante la battuta di pesca, intercettava una donna, la quale, in stato confusionale, nuotava a circa 5 KM al largo della costa del comune di Trabia. Dopo la segnalazione, rapido è stato l’intervento della Guardia Costiera di Termini Imerese, che immediatamente disponeva l’uscita in mare della motovedetta SAR CP889, richiedeva l’invio di una autoambulanza del 118 in porto e coordinava, nel frattempo, le operazioni assistenza iniziale da parte del peschereccio segnalante e di un ulteriore unità giunta in zona. La malcapitata, priva di qualsiasi mezzo di segnalazione e protezione termica, in evidente stato di ipotermia, veniva quindi recuperata e trasbordata sulla Motovedetta SAR, ove le venivano prestate le prime cure da parte del personale di bordo. Il mezzo navale giungeva infine nel porto di Termini Imerese e affidava la donna, di nazionalità ceca, alle cure del personale medico presente in banchina.